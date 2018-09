Aereo da Dubai isolato in pista a New York | “A bordo un centinaio di persone malate”

New York : Aereo da Dubai in quarantena - numerosi passeggeri si sentono male : Un centinaio di passeggeri si sono sentiti male e di conseguenza un aereo Emirates proveniente da Dubai è stato messo in quarantena all’aeroporto JFK di New York: il volo 203, con a bordo circa 500 passeggeri, è in sosta in una zona apposita. Sul posto paramedici ed esperti del Centers for Disease Control and Prevention. L'articolo New York: aereo da Dubai in quarantena, numerosi passeggeri si sentono male sembra essere il primo su Meteo ...

Dubai - liberata la turista svedese arrestata dopo aver bevuto vino in Aereo : Ellie Holman è “libera di tornare a casa”. La Procura di Dubai ha “deciso di far cadere le accuse e di rimpatriare” la turista svedese – ma residente in Inghilterra – che ha raccontato di aver passato tre giorni in una prigione emiratina con la figlia di quattro anni per aver bevuto un calice di vino offerto dalla compagnia aerea sul volo proveniente da Londra. “Non posso credere che sia finita”, è stato ...

Dubai - arrestata per aver bevuto vino in Aereo : Ellie Holman, una dentista originaria della Svezia che vive a Sevenoaks Gran Bretagna con il marito Gary e i suoi tre figli, è la protagonista di una curiosa e traumatica vicenda. La donna, 44 anni, lo scorso 13 luglio aveva preso un volo da Londra con destinazione Dubai ma una volta arrivata nella citta' degli Emirati Arabi Uniti è stata arrestata [VIDEO] dalla Polizia. Dopo un controllo, gli agenti hanno scoperto che la Holman aveva bevuto del ...

Va in vacanza a Dubai e beve un bicchiere di vino in Aereo : arrestata con la figlia di 4 anni : Era partita per una breve vacanza a Dubai. A bordo dell'aereo che la portava negli Emirati Arabi ha bevuto un bicchiere di vino e per questo motivo è stata arrestata una volta atterrata. Insieme a lei in prigione - per tre giorni - c'è finita anche la sua piccola bambina di 4 anni. La donna è stata rilasciata su cauzione ma rischia di dover passare il prossimo anno a Dubai in attesa del processo.Continua a leggere

