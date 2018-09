Addio alla Drag queen La Karl du Pigné | da trent' anni regina delle notti arcobaleno romane

Addio alla Drag queen La Karl du Pigné : il Mario Mieli e la comunità Glbt salutano Andrea Berardicurti : Ci era riuscito, portando una selezione di più spettacoli in cui aveva incluso anche quella che poi è stata la sua ultima esibizione in pubblico, dal titolo 'Recital contro le discriminazioni'. A ...

Addio alla Drag queen La Karl du Pigné : il Mario Mieli e la comunità Glbt salutano Andrea Berardicurti : 'DNC'. Era uno degli acronimi più amati da Andrea, ovvero 'zia Karl', per dire agli amici ma anche ai colleghi del Circolo Mario Mieli con il suo veracissimo accento romano 'datti 'na calmata'. ...

Addio a Sergio Barozzi - l'avvocato del lavoro ucciso dalla puntura di un calabrone : Una puntura di un insetto, un'ape o un calabrone, è stata fatale per Sergio Barozzi, noto avvocato giuslavorista milanese morto per un choc anafilattico sabato nella sua casa di campagna di Nizza ...

Addio alla carta - gli assegni diventano digitali : cosa cambia : Una volta versati in banca, gli assegni verranno trasformati in documenti digitali dalla procedura CIT “Check Image...

Claire Danes di Homeland mamma bis - è nato il secondo figlio che ha condizionato l’Addio alla serie : Claire Danes di Homeland mamma di un altro maschietto: l'attrice ha dato il benvenuto al suo secondo figlio nato dal matrimonio con Hugh Dancy. Un addetto stampa della coppia ha confermato all'Associated Press il lieto evento: l'attrice ha partorito lunedì 27 agosto a New York, ma l'annuncio è arrivato solo il 2 settembre, con una dichiarazione scarna senza ulteriori dettagli per rispettare la privacy dei due genitori e del nascituro. La ...

Susan Brown è morta/ Ultime notizie - Addio alla star di General Hospital e Santa Barbara : Susan Brown è morta, addio alla star delle soap americane: su tutte General Hospital e Santa Barbara. Ultime notizie, l'annuncio del produttore esecutivo(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 19:57:00 GMT)

SHAMELESS - Emmy Rossum annuncia il suo Addio alla serie : Emmy Rossum lascia SHAMELESS.In un lungo post saluta i fans della serie e il suo amato personaggio."E' difficile esprimere questo a parole, sentimenti. Ma ci proverò".Inizia così un lungo post scritto qualche ora fa da Emmy Rossum sui suoi profili social.L'attrice, interprete di Fiona in SHAMELESS, ha comunicato ai fans il suo addio alla famiglia Gallagher."Questo lavoro è sempre un'avventura, piena di viaggi e opportunità di raccontare storie. ...

Fuga dalla Prova del cuoco. La Isoardi dice Addio a un altro chef : Prova del cuoco o cotti e mangiati? E' questo il dilemma del cooking show di Rai1 passato dal volto storico di Antonella Clerici a quello di Elisa Isoardi , fidanzata e promessa sposa del Ministro ...

RONALDO DICE NO AL PORTOGALLO : SOLO CHAMPIONS E JUVENTUS/ Niente Addio alla Seleção : Allegri ringrazia Santos : RONALDO DICE no al PORTOGALLO: SOLO JUVENTUS e CHAMPIONS. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:32:00 GMT)

Aretha Franklin - regina anche nell'Addio : tacchi a spillo rossi e bara d'oro alla camera ardente : Un'oceanica folla di fan si è recata a rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, facendo visita alla sua camera ardente a Detroit. La cantante giaceva in una bara dorata attorniata da grandissimi vasi di rose, indossando un abito rosso e scarpe con tacco vertiginoso, rigorosamente abbinate.La 76enne, amata in tutto il mondo, è scomparsa il 16 agosto dopo una lunga malattia, chiudendo il sipario su una lunga e fortunata ...

Inghilterra - Jamie Vardy dice Addio alla Nazionale : “è giusto dare ai giovani la possibilità di crescere” : L’attaccante del Leicester ha rivelato al Guardian di aver deciso di lasciare la Nazionale inglese per dare spazio ai più giovani L’attaccante Jamie Vardy ha annunciato l’addio alla Nazionale dell’Inghilterra per potersi concentrare sul Leicester. “Ad esser sinceri è una idea che mi girava per la testa da un po’ – spiega il giocatore 31enne al Guardian – ho già detto a Southgate che credo sia ...

FRANCIA - Addio AL TELEFONO FISSO/ Quando anche in Italia? Non siamo ancora pronti alla rivoluzione : In FRANCIA la Orange ha deciso che dal 15 novembre eliminerà dal commercio le linee tradizionali e che entro il 2023 non esisteranno più linee con la presa a muro(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:26:00 GMT)

Strootman dice Addio alla Roma - il regista giallorosso ceduto al Marsiglia : le cifre dell’affare : Kevin Strootman a sorpresa dice addio alla Roma, il centrocampista giallorosso sarà un calciatore del Marsiglia: i dettagli dell’accordo A sorpresa la Roma ha venduto al Marsiglia Kevin Strootman. Il centrocampista giallorosso è stato ceduto al club francese per 25 milioni di euro più 3 di bonus. Per il calciatore è previsto un contratto di 4,5 milioni a stagione per cinque anni. Le visite mediche e la firma dell’olandese al ...