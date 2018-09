Addio a plastica e pelle - la moda green ha un’arma in più : Dire Addio a plastica e pelle nel mondo della moda e del design è possibile. L’innovazione arriva da un brand italiano che ha messo a punto un nuovo prodotto totalmente vegetale, fornendo così un’arma in più alla moda sostenibile. Dopo aver inventato nel 2012, con la società Mymantra s.r.l, il legno morbido ‘nuo’ The new ligneah capace di sostituire la pelle con enormi vantaggi ambientali, Marta e Marcello Antonelli, ...

Plastica usa e getta Addio : Udine tra le città virtuose : Entro il 2025 l'Europa dovrà raccogliere il 90% delle bottiglie monouso per bevande. Saranno messe al bando cannucce, agitatori per bibite e bastoncini per palloncini. Un'impresa titanica, soprattutto ...

Starbucks : Addio alle cannucce di plastica dal 2020 - : Nell'arco di due anni saranno eliminate dalle sue caffetterie in tutto il mondo. Si tratta di una "pietra miliare - dice l'amministratore delegato Kevin Johnson - per centrare la nostra aspirazione di offrire caffè sostenibile". SKY UN MARE DA SALVARE