A Bologna da lunedì 10 settembre il Congresso dell’AISAM | l’Associazione Italiana di

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Prenderà il via10la prima edizione delNazionale di AISAM, l’Associazionedi Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia. Ilvedrà radunati nel capoluogo emiliano, fino a giovedì 13, alcuni fra i maggiori esperti italiani della materia, coordinati durante le sessioni di lavoro proprio da AISAM, il cui scopo è quello di “promuovere, a beneficio di tutta la società, lo sviluppo in Italia delle Scienze dell’Atmosfera e della Meteorologia in tutti gli ambiti possibili”. Sede delsarà il Dipartimento di Arti Visive dell’Università di– Laboratorio delle Arti, Piazzetta P. P. Pasolini 5/b.”Ilrappresenta sicuramente una novità, anche perché da anni non si tiene un incontro così comprensivo, tutto dedicato alla Meteorologia– dichiara il Presidente ...