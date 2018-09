A Bari il festival della periferie con Motta | Cosmo e Mannarino

'Bar Bari . La scoperta degli altri' - Festival del Medioevo 2018 presentato a Roma : ... è un incontro a ingresso libero che mette in contatto il mondo accademico e la vasta platea degli appassionati in cinque giorni densi di appuntamenti culturali, mostre, esibizioni e spettacoli. Una ...

Fiorella Mannoia a Fasano - Fabrizio Moro a Lecce Stasera anche il Bitonto opera festival e la festa del mare a Bari. Festival Popularia a ... : In città vecchia si recuperano i sette spettacoli di danza, musica e teatro della sezione «Love and the Sea». Sulla terrazza del Fortino le selezioni di EXP Records Store Pizziche e tarante dal ...