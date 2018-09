30 settembre manifestazione nazionale a Roma

Il derby Roma Lazio fa slittare la manifestazione del Pd dal 29 al 30 settembre : La manifestazione del Pd "Per l'Italia che non ha paura", inizialmente fissata per il 29 settembre, è stata spostata il giorno successivo, 30 settembre. L'appuntamento è confermato a Roma alle 14 a piazza del Popolo. Lo si legge in una anticipazione del documento per la manifestazione.La decisione è stata presa per evitare la concomitanza con il derby Roma-Lazio previsto sabato pomeriggio nella Capitale."Scendiamo in piazza ...

Pedaggi A24-A25 - Manifestazione dei sindaci abruzzesi e laziali il 19 settembre a Roma : L'Aquila - sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il "caro-Pedaggi delle autostrade A24-A25", hanno formulato una nuova richiesta di incontro al ministro di infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli da calendarizzare in concomitanza con la Manifestazione organizzata per il prossimo 19 settembre dalle ore 10.30 al piazzale della sede ministeriale. Ne danno notizia con una nota gli stessi ...

Torna Rieti Piccante - la manifestazione più hot dell'estate : 29 agosto-2 settembre : Agostino tantissime varietà diverse di peperoncino provenienti da ogni parte del Mondo; grande spazio sarà poi dato a mostre fotografiche e di pittura, kermesse artistico-letterarie, spettacoli ...

Pensioni - Quota 41 - Adv e Legge Fornero : pronta manifestazione per sabato 29 settembre : Prosegue il dibattito sulle Pensioni ed, in particolare, sulle misure che verranno incluse nella prossima Legge di Bilancio 2019. Sembra ormai certo che l'obiettivo del Governo di 'smontare' la Legge Fornero, verra' attuato gradualmente: [VIDEO] le risorse finanziarie, come ampiamente prevedibile, sono esigue ed ecco perché, nella prossima manovra economica, dovrebbe trovare posto solamente Quota 100, per di più con i vincoli rappresentati dai ...

