15ENNE SCIOPERA PER IL CLIMA Non ci salva un' idea giusta ma un cuore mendicante

ilsussidiario

: #StopClimateChange - L'incredibile protesta della 15enne Greta, svedese, che sciopera da scuola contro l'indifferen… - marcoaffronte : #StopClimateChange - L'incredibile protesta della 15enne Greta, svedese, che sciopera da scuola contro l'indifferen… - notizieoggi_com : Greta, la 15enne che sciopera davanti al parlamento contro il riscaldamento globale- -

(Di mercoledì 5 settembre 2018) Greta Thunberg,svedese, stando davanti al parlamento di Stoccolma perché nessuno fa nulla per i cambiamentitici. FEDERICO PICHETTO(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Generazione in panchina, anche la motivazione si può educare, di C. Di MicheleSCUOLA/ La "terza via" tra flop della globalizzazione e sovranismo sui banchi, di T. Pedrizzi