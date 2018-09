Zanetti risponde a Mancini | ' Gli Italiani? Gioca chi è più bravo'

sport.ilmessaggero

: Zanetti risponde a Mancini 'In A giochi chi è più bravo' - FerraraLiberato : Zanetti risponde a Mancini 'In A giochi chi è più bravo' - PerSempreNa : Zanetti risponde a Mancini 'In A giochi chi è più bravo' - - RobertaFazio7 : RT @Sport_Mediaset: Pochi italiani in campo? Il vicepresidente Javier Zanetti risponde al ct azzurro Roberto Mancini -

(Di martedì 4 settembre 2018) E lo fa rispettoso della storia della sua società, per vocazione aperta al mondo. 'La nazionale italiana - prosegue, in viaggio in treno per Firenze, dove gli verrà consegnato il premio Nereo ...