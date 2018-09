West Ham | maledetta clausola | l' esonero di Pellegrini costa 15 mln di sterline

Premier League - l'Arsenal abbatte il West Ham con un super tris : Nella ripresa i Gunners partono subito forte e dopo aver creato diverse occasioni riescono a ribaltare definitivamente la partita con la rete del campione del mondo Lacazette , arrivata al 70'. Nel ...

Arsenal-West Ham : cronaca - risultato - gol - highlights e sintesi - VIDEO : Arsenal-West Ham, 3ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con risultato, gol, highlights e sintesi

West Ham - si allontana un difensore : Secondo quanto riferito da Sky Sport Uk non ci sarebbero possibilità per un ritorno di James Collins al West Ham . Il difensore centrale classe '83, 35 anni, è svincolato dopo 6 anni di militanza negli Hammers .

Pronostico e Probabili Formazioni Arsenal-West Ham United - Premier League 25-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham United, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Ritorni importanti nei Gunners; Hammers con l’11 visto nell’ultimo match. Nel pomeriggio del sabato valido per la 3^giornata di Premier League si sfidano all’Emirates Stadium i padroni di casa dell’Arsenal con il West Ham United. Come arrivano Arsenal e West Ham United? I Gunners arrivano a questa sfida con il morale sotto terra ...

Pronostico Middlesbrough vs West Bromwich - Championship 24-8-2018 : England Championship 2018-2019, 5^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Middlesbrough-West Bromwich Albion, venerdì 24 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Middlesbrough-West Bromwich Albion, venerdì 24 agosto. La quinta giornata della Sky Bet Championship parte con un anticipo di lusso al Riverside Stadium di Middlesbrough. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Middlesbrough ...

Calciomercato Fiorentina - Edimilson dal West Ham : ora è ufficiale : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...

Premier - Liverpool schianta il West Ham - successo del City in casa dell'Arsenal : Poker con vittoria per il Liverpool al debutto in Premier. Nella prima giornata di campionato, i Reds hanno stracciato ad Anfield il West Ham sepolto sotto 4 reti. Ha aperto le marcature il 'solitò ...

Liverpool - 4-0 al West Ham : Poker con vittoria per il Liverpool al debutto in Premier. Nella prima giornata di campionato, i Reds hanno stracciato ad Anfield il West Ham sepolto sotto 4 reti. Ha aperto le marcature il 'solito' ...

Premier League - il Liverpool cala il poker : col West Ham finisce 4-0 : TORINO - Il Liverpool comincia con un netto 4-0 sul West Ham di Pellegrini la propria avventura in Premier League . Ad Anfield, apre le danze il tocco sottomisura di Salah su assist di Robertson, ...

Premier League - Liverpool-West Ham 4-0 : Salah - doppio Mané e Sturridge : Buona la prima per il Liverpool di Klopp che ad Anfield supera in scioltezza il West Ham 4-0. Ad aprire le marcature per i Reds l'egiziano Salah che perfeziona una splendida azione corale mettendo in ...

Premier League - Liverpool-West Ham e Southampton-Burnley LIVE : le formazioni : LIVErpool-West HAM: LIVE dalle 14.30 , Sky Sport Football, canale 203, Dopo le vittorie delle altre big, comincia anche il campionato del LIVErpool di Jurgen Klopp, che parte come favorita al ruolo di antagonista principale dei campioni del ...

Fiorentina - adesso è fatta : c'è Edimilson dal West Ham : La Fiorentina sistema il centrocampo e piazza l'ultimo colpo in un reparto decisamente rinnovato dopo la partenza di Badelj e gli arrivi di Gerson e Norgaard. I viola infatti hanno trovato l'accordo ...

L’Arsenal cede Lucas Perez al West Ham : L’attaccante dell’Arsenal Lucas Perez ha firmato con il West Ham per le prossime tre stagioni. Li hanno annunciato gli Hammers a poche ore prima della chiusura della finestra di mercato della Premier League. Secondo la stampa britannica, l’importo del trasferimento sarebbe di 4.4 milioni di euro.L'articolo L’Arsenal cede Lucas Perez al West Ham sembra essere il primo su CalcioWeb.