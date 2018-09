Wanda | ' La Juve voleva Icardi Farà più gol di Cristiano Ronaldo'

tuttosport

: Wanda Nara: 'Unico contatto Icardi-Juve sono i 7 gol fatti ai bianconeri' - TuttoMercatoWeb : Wanda Nara: 'Unico contatto Icardi-Juve sono i 7 gol fatti ai bianconeri' - tempoweb : 'Tiki Taka è giuventino!' #WandaNara zittisce #Pardo e #Mughini [VIDEO] - ciccio_cvl : Dopo 15 minuti di discorsi contro Ronaldo e sui rossi mancati Wanda Nara esordisce con: 'sembra un programma Juvent… -

(Di martedì 4 settembre 2018) MILANO - ' Quando non segna, Mauro torna a casa arrabbiato e in quei casi io non mi faccio trovare, sparisco '. Esordisce col sorrisoNara, moglie-agente di Mauro, da quest'anno ...