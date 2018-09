Vuelta | Viviani vince in volata | Yates maglia rossa

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “La volata migliore della stagione. Voglio vincere a Madrid” : Elia Viviani ha dominato un’altra volata alla Vuelta a España 2018. Dopo essersi imposto nella terza tappa, il 29enne veronese ha centrato il bis sul traguardo di Fermoselle, mettendosi alle spalle il campione del mondo Peter Sagan. Oggi la Quick-Step Floors è stata davvero impeccabile, costruendo un treno perfetto per il campione italiano, che ha potuto lanciarsi nella migliore posizione possibile. Il grande lavoro di squadra è stato proprio ...

Vuelta - Viviani non si batte! Sagan si arrende : Elia Viviani ha vinto la decima tappa della Vuelta, 177 chilometri da Salamanca a Fermoselle. Il 29enne veronese della Quick Step ha vinto nettamente davanti a Peter Sagan: 2 centri in questa Vuelta, ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della decima tappa. Elia Viviani non sbaglia - grande lavoro della Quick-Step Floors - Sagan sconfitto : Si è compiuto il tanto atteso duello tra i due grandi esperti delle ruote veloci, Elia Viviani e Peter Sagan, alla decima frazione della Vuelta a España 2018. La maglia tricolore ha sconfitto il campione del Mondo in carica in volata, aiutato da un ottimo lavoro degli uomini Quick-Step Floors. Diamo i voti ai protagonisti della decima tappa della Vuelta. Elia Viviani 9: il campione italiano era chiamato ad una durissima sfida, battere il ...

Vuelta - Viviani vince in volata la decima tappa : ... la Mombuey-Ribeira Sacra, Luintra, di 207,8 chilometri., In collaborazione con Italpress , Tuttosport TV Ultime notizie altri sport Vuelta Viviani Tutte le notizie di Ciclismo Per approfondire

Vuelta - Viviani vince in volata la decima tappa : Elia Viviani ha vinto in volata la 10/a tappa della Vuelta da Salamanca a Bermillo de Sayago di 177 chilometri. Il ciclista della Quick-Step Floors ha battuto il campione del mondo Peter Sagan e l'...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Volata dominata da Viviani! Battuti Sagan e Nizzolo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. ...

Vuelta 2018 : Viviani beffa Sagan allo sprint. Yates resta in maglia rossa : Ancora a secco invece il campione del mondo slovacco. Martedì tappa mossa, 207,8 km da Mombuey a Ribeira Sacra.

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani non dà scampo a Sagan. Treno perfetto della Quick-Step - vittoria netta del campione d’Italia : Ricomincia la Vuelta a España 2018 e torna a splendere il tricolore. Dopo il giorno di riposo arriva il bis per Elia Viviani: il velocista della Quick-Step Floors trionfa alla grande nella decima tappa da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. Volata davvero perfetta per il campione italiano che, supportato da un Treno magistrale, è riuscito a trionfare senza problemi, con 200 metri finali davvero eccezionali. Resta in Maglia Rossa di ...

Vuelta 2018 – Il ‘Profeta’ non si batte - splendida volata di Elia Viviani : l’italiano vince la decima tappa : Il corridore della Quick Step vince la decima tappa della Vuelta, precedendo sul traguardo Sagan e Nizzolo Emozioni e spettacolo nella decima tappa della Vuelta 2018, la volata finale sul traguardo di Fermoselle premia uno strepitoso Elia Viviani, capace di bruciare nei metri decisivi Peter Sagan e Giacomo Nizzolo. Il ‘Profeta’ trionfa di classe sfruttando l’ottimo lavoro della Quick Step, centrando la seconda vittoria in ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018, da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. I corridori affronteranno un percorso quasi interamente pianeggiante dal primo all’ultimo chilometro di corsa, con la sola salita verso il Gran Premio della Montagna di Alto de Fermoselle (terza categoria, 4,9 km al 5,3%) a 29 km dal traguardo. Frazione non impegnativa, il gruppo giungerà al traguardo ...

Vuelta a España 2018 - decima tappa : Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago. Elia Viviani all’assalto : Dopo il giorno di riposo la Vuelta a España 2018 riparte per la seconda settimana di corsa con la decima tappa, 177 km da Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago. Sarà un’occasione da non lasciarsi sfuggire per i velocisti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della decima tappa della Vuelta a España 2018. Percorso tappa quasi tutta piatta. Ai -41 km i corridori troveranno lo sprint intermedio di Trabanca e poco dopo ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : ottava tappa. Finale perfetto per Sagan - ma Viviani può provarci : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2018, 195,1 km da Linares a Almadén. Frazione relativamente pianeggiante, nuova occasione per i velocisti, che a differenza di ieri non vorranno lasciarsi sfuggire una delle poche occasioni per giungere all’arrivo a ranghi compatti. Il percorso prevede una sola salita di medio-bassa difficoltà, l’Alto de Españares (terza categoria, 10,3 km al ...

Vuelta a España 2018 - ottava tappa : Linares-Almaden. Nuova occasione per Elia Viviani : Nella giornata odierna va in scena l’ottava tappa della Vuelta a España 2018, da Linares ad Almaden, 195,1 km in totale. Dopo l’occasione sfuggita ieri, le squadre dei velocisti non vorranno lasciare ai finisseur un’altra delle poche possibilità di lanciare il proprio sprinter verso la vittoria. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso e i favoriti. Percorso All’interno del percorso un solo Gran Premio della Montagna, ...