Vuelta a España 2018 | Elia Viviani e la Quick-Step Floors | un meccanismo perfetto

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “La volata migliore della stagione. Voglio vincere a Madrid” : Elia Viviani ha dominato un’altra volata alla Vuelta a España 2018. Dopo essersi imposto nella terza tappa, il 29enne veronese ha centrato il bis sul traguardo di Fermoselle, mettendosi alle spalle il campione del mondo Peter Sagan. Oggi la Quick-Step Floors è stata davvero impeccabile, costruendo un treno perfetto per il campione italiano, che ha potuto lanciarsi nella migliore posizione possibile. Il grande lavoro di squadra è stato proprio ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della decima tappa. Elia Viviani non sbaglia - grande lavoro della Quick-Step Floors - Sagan sconfitto : Si è compiuto il tanto atteso duello tra i due grandi esperti delle ruote veloci, Elia Viviani e Peter Sagan, alla decima frazione della Vuelta a España 2018. La maglia tricolore ha sconfitto il campione del Mondo in carica in volata, aiutato da un ottimo lavoro degli uomini Quick-Step Floors. Diamo i voti ai protagonisti della decima tappa della Vuelta. Elia Viviani 9: il campione italiano era chiamato ad una durissima sfida, battere il ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Volata dominata da Viviani! Battuti Sagan e Nizzolo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan si prende la maglia verde : Peter Sagan va a vestire la maglia verde alla Vuelta a España 2018. Il campione del mondo, grazie al secondo posto sul traguardo di Fermoselle, balza al comando della classifica a punti, in cui sale anche in terza posizione il nostro Elia Viviani con la vittoria odierna. Alejandro Valverde resta invece in maglia bianca, mentre Luis Angel Mate indosserà anche domani la maglia a pois. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della decima ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Simon Yates resta in maglia rossa - Fabio Aru a ridosso della top10 : Il britannico Simon Yates resta in maglia rossa alla Vuelta a España 2018. La tappa odierna si è conclusa come previsto con una volata di gruppo e il capitano della Mitchelton-Scott non ha avuto quindi problemi a difendere la leadership della Classifica generale. Il podio virtuale è poi completato dai due Movistar con lo spagnolo Alejandro Valverde a 1” e il colombiano Nairo Quintana a 14”. A ridosso della top 10 troviamo invece Fabio Aru, che ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani non dà scampo a Sagan. Treno perfetto della Quick-Step - vittoria netta del campione d’Italia : Ricomincia la Vuelta a España 2018 e torna a splendere il tricolore. Dopo il giorno di riposo arriva il bis per Elia Viviani: il velocista della Quick-Step Floors trionfa alla grande nella decima tappa da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. Volata davvero perfetta per il campione italiano che, supportato da un Treno magistrale, è riuscito a trionfare senza problemi, con 200 metri finali davvero eccezionali. Resta in Maglia Rossa di ...

Vuelta Espana 2018 - domani tappa 11. Orari tv - percorso e favoriti : Frazione mossa alla Vuelta, potrebbe arrivare una fuga Vuelta 2018, le pagelle di Angelo Costa dopo le prime 9 tappe Vuelta 2018, le pagelle di Angelo Costa dopo la tappa 9

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (5 settembre). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani, mercoledì 5 settembre, è in programma l’undicesima tappa della Vuelta a España 2018: 207,8 chilometri da Mombuey a Ribeira Sacra (Luintra). Una frazione particolare, quella che vedrà in scena i corridori sulle strade iberiche (sarà anche la più lunga), che vede davvero pochissima pianura e sarà sicuramente favorevole agli uomini da classiche. Quattro i GPM da affrontare, oltre ad un breve strappo prima del traguardo. La partenza è ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 13.00. ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : decima tappa. Grande sfida tra Elia Viviani e Peter Sagan : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2018, da Salamanca a Fermoselle, per un totale di 177 km. I corridori affronteranno un percorso quasi interamente pianeggiante dal primo all’ultimo chilometro di corsa, con la sola salita verso il Gran Premio della Montagna di Alto de Fermoselle (terza categoria, 4,9 km al 5,3%) a 29 km dal traguardo. Frazione non impegnativa, il gruppo giungerà al traguardo ...

Vuelta a España 2018 - decima tappa : Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago. Elia Viviani all’assalto : Dopo il giorno di riposo la Vuelta a España 2018 riparte per la seconda settimana di corsa con la decima tappa, 177 km da Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago. Sarà un’occasione da non lasciarsi sfuggire per i velocisti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della decima tappa della Vuelta a España 2018. Percorso tappa quasi tutta piatta. Ai -41 km i corridori troveranno lo sprint intermedio di Trabanca e poco dopo ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (martedì 4 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : Dopo il tradizionale lunedì di riposo tra la prima e la seconda settimana, torna la Vuelta a España 2018 per la decima tappa, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago, complessivamente 177 km. Quella di oggi si rivela una frazione quasi completamente pianeggiante, con il solo GPM di terza categoria dell’Alto de Fermoselle (4,9 km al 5,3%) come difficoltà altimetrica, situato a 29 km dal ...

Vuelta Espana : Fabio Aru e altri corridori fanno saltare il trasferimento in elicottero : Nel giorno di riposo della Vuelta Espana, in attesa che la lotta per la vittoria finale entri ancor più nel vivo, si è parlato anche di uno strano episodio avvenuto sabato dopo la tappa di Almaden vinta da Alejandro Valverde [VIDEO]. L’organizzazione della corsa aveva programmato un volo in elicottero per agevolare lo spostamento dei primi corridori in classifica generale verso la partenza della tappa successiva. La cosa ha però provocato ...

Vuelta a España 2018 : i promossi e bocciati dopo la prima settimana. Movistar protagonista con Valverde e Quintana - Richie Porte immediatamente fuori dai giochi : Si è chiusa la prima settimana di corsa della Vuelta a España 2018 ed è il momento di trarne un bilancio iniziale. Finora il Grande Giro in terra iberica non ha emozionato particolarmente, la maggior parte dei possibili favoriti per il trionfo finale è rimasta nascosta nelle (poche) frazioni di montagna in programma, di conseguenza la classifica generale non ha subito particolari scossoni e molti corridori restano ancora in corsa per il podio ...