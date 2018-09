Vuelta 2018 – Terribile caduta per Simone Petilli | l’italiano della UAE portato via in

sportfair

(Di martedì 4 settembre 2018)sanguinante in volto: l’italiano trasvia in ambulanza dopo unanella decima tappadi SpagnaBruttaalladi Spagna: il ciclista italianoUAE Team Emiratesè finito rovinosamente in terra nella decima tappacorsa spagnola, venendo travolto da un collegaLotto Soudal.ha sbattuto violentemente contro l’asfalto, per poi essere colpito dal corridore Wallays: immediatamente soccorso sul posto, l’italiano 25enne è apparso sanguinante in volto. Immobilizzato,è stato messo su una barella evia in ambulanza: si attendono dunque aggiornamenti sulle sue condizioni.L'articoloper: l’italianoUAEvia in ambulanza GALLERY SPORTFAIR.