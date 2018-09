Vox Lux | Natalie Portman | ' Paragonarmi ai miei personaggi mi rende nervosa'

Oggi a Venezia c'è una rockstar - è Natalie Portman in 'Vox Lux' : Venezia Natalie Portman racconta il suo personaggio, la cantante glam punk Celeste, protagonista di Vox Lux , del regista statunitense Brady Corbet, in concorso alla 75esima Mostra del Cinema. «Mi ...

Venezia75. Il punto sui film del settimo giorno. In concorso "Acusada" e "Vox Lux" : Il copione mette in campo lo stato di salute dei rapporti familiari, di stampo borghese, di un sistema mediatico-giudiziario che non esita a usare i casi di cronaca e farne oggetto di morbosità ...

Venezia 75 - Natalie Portman pop-star crudele in Vox Lux : A Venezia 75 è arrivata anche Natalie Portman, in concorso con Vox Lux di Brady Corbet. Per l’attrice è un ritorno al Lido a ritmo di musica, quella di Sia, autrice della colonna sonora del film che racconta una storia di dolore, violenza, successo e perdita dell’innocenza. Protagonista è Celeste, che nel 1999 ha 14 anni (qui interpretata da Raffey Cassidy) e sopravvive a un massacro: un suo compagno di scuola fa irruzione in classe ...

Festival di Venezia 2018 - Vox Lux : così nasce una stella da una strage e da un patto con il diavolo : È nata una stella. Questa volta dal sangue. Dopo un patto col diavolo. Da Brady Corbet non ci si poteva aspettare altro che una riflessione profonda sulle origini del male che attanaglia la nostra contemporaneità. Vox Lux, in Concorso a Venezia 75, è il secondo titolo da regista per il trentenne attore che interpretò per Haneke uno dei due sadici protagonisti di Funny Games (versione Usa) e che un paio d’anni fa partecipò da regista nella ...

#Venezia75 Vox Lux. Incontro con Natalie Portman e Brady Corbet : Per Natalie, però, questo film non è un arma politica: 'È un film che manda un messaggio ma più globale, è un pezzo d'arte che vuole riflettere sulla nostra società, un mix tra politica, violenza ma ...