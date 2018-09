Vincitore Power Hits Estate 2018 | il trionfo di Loredana Bertè e Giusy Ferreri

Blastingnews

: Quindi ci ha azzeccato @pierluigidiaco con il vincitore del Power Hit!! #nonstopnews - anima_leggera : Quindi ci ha azzeccato @pierluigidiaco con il vincitore del Power Hit!! #nonstopnews - VoicePowerCagl : Chiudi gli occhi | Ascolta Il brano vincitore del Matan Givol Competition for Composers 2018 composto da Michele Sa… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Ieri sera all'Arena di Verona si è tenuta la serata finale del, il concorso che viene indetto ogni anno da RTL 102.5 e Radio Zeta per decretare la canzone tormentone dell'. Un evento che per certi versi ricorda le mitiche serate finali del Festivalbar dalla splendida cornice dell'Arena di Verona e che ha attirato l'attenzione di tantissimi spettatori. L'Arena, infatti, era sold out e in tantissimi hanno seguito la serata anche in diretta sul canale ufficiale di RTL 102.5 così come in streaming sul sito dell'emittente radiofonica più seguita in Italia., ildie Boomdabash Chi ha vinto questa edizione del? Sul palco dell'Arena di Verona ieri sera si sono esibiti tutti i protagonisti di questa caldache ormai volge al termine. Tra questi abbiamo visto Emma Marrone che ha cantato dal ...