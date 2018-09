Vince Loredana Bertè | il tormentone dell' estate torna a parlare italiano

ilgiornale

: RT @yvanx91: 7 ore di programma e poi vince Loredana Bertè? Era più sensata la vittoria di Baby K o di Giusy Ferreri. #PowerHitsEstate - GiovanniVerdoli : RT @yvanx91: 7 ore di programma e poi vince Loredana Bertè? Era più sensata la vittoria di Baby K o di Giusy Ferreri. #PowerHitsEstate - elena_ele6 : RT @yvanx91: 7 ore di programma e poi vince Loredana Bertè? Era più sensata la vittoria di Baby K o di Giusy Ferreri. #PowerHitsEstate - yvanx91 : 7 ore di programma e poi vince Loredana Bertè? Era più sensata la vittoria di Baby K o di Giusy Ferreri. #PowerHitsEstate -

(Di martedì 4 settembre 2018) nostro inviato a VeronaMa guarda un po', trentasei anni dopodi nuovo. Stavolta sono i Power Hitse non il Festivalbar, ma la regina è la stessa.Dopo Non sono una signora, incoronato1982, ora tocca a Non ti dico no cantato con i potentissimi Boomdabash. "L'avevo detto che avrei asfaltato tutti con questo brano" ha spiegato lei sorridendo, in formissima, prima di salire sul palco. Anche con questa vittoria, i Power Hitsconfermano di essere gli eredi riveduti e aggiornati di quella favolosa macchina pop chiamata Festivalbar. Dopotutto l'atmosfera è la stessa, decenni dopo. Il pubblico in attesae popstar fuori dall'Arena (una volta si chiedevano gli autografi, ora i selfie, ma fa lo stesso). La città di Verona tappezzata di manifesti. I tassisti che chiedono quale sarà ilpop. Se non è il Festivalbar, ...