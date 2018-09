Viminale | Le richieste d' asilo pendenti sono scese a 123mila

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) Dal 5 luglio al 31 agostostate 14.367 le decisioni adottate in materia di diritto d'dal. 1.041 (pari al 7%)state le decisioni relative al riconoscimento dello status di rifugiato. 538 (4% del totale) quelle relative alla voce 'protezione sussidiaria' e 2.759 (19%) quelle classificate come 'protezione umanitaria'. Leal 5 giugno erano 131.746, al 31 agosto 123.388.Alla luce anche della direttiva emanata dal, il ministro dell'Interno Matteo Salvini afferma: "Tempi più rapidi e minori costi, ora siamo al lavoro per aumentare espulsioni, cosa che chi mi ha preceduto purtroppo non ha fatto".