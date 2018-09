Videogiochi nel mirino in Cina | troppi bimbi con gli occhiali

Valve tornerà a investire nello sviluppo di Videogiochi : Steam è stata la maggiore priorità di Steam da molto tempo a questa parte, tuttavia sembra che le cose stiamo per cambiare e che la compagnia si concentrerà di nuovo sui videogiochi.Come riporta VG247, il programmatore Brandon Reinhart ha affermato che i tempi sono maturi e che la compagnia tornerà a focalizzarsi sullo sviluppo dei videogiochi:"Abbiamo speso molto tempo nel migliorare il servizio clienti di Steam, questo è stato un grande ...

La Cina intende regolamentare maggiormente i Videogiochi per combattere il problema della miopia nel paese : Dopo settimane di tensione per la questione della regolamentazione dei videogiochi, il governo cinese ha confermato quello che gli sviluppatori temevano, verrà infatti introdotta una più ferrea regolamentazione sul numero di titoli consentiti nel paese.Come riportano i colleghi di Eurogamer, il Presidente Xi Jinping ha affermato che il motivo dietro questa scelta è la salvaguardia della vista dei bambini, secondo le ultime ricerche infatti, è ...

Ecco la nuova idea di Elon Musk : inserire i Videogiochi nel computer delle Tesla : Abbiamo imparato a conoscere Elon Musk per i suoi progetti tanto ambiziosi quanto apparentemente folli, e ogni sua nuova trovata impallidisce di fronte a quella che ha portato nello spazio un'intera automobile con lo stereo a tutto volume.Non lascia quindi stupefatti la sua nuova proposta, lanciata su Twitter a tutti gli sviluppatori nell'industria dei videogiochi. Come segnala Eurogamer.net Musk ha chiesto a questa categoria di contattare ...

Secondo un dipendente di Bethesda Starfield sarà "il più grande salto nella storia dei Videogiochi" : Come ormai saprete, nel corso dell'E3 2018 Bethesda è stata tra i protagonisti, parlandoci dell'atteso Fallout 76 e annunciando due giochi di notevole peso, ovvero Starfield e The Elder Scrolls VI.Per quanto riguarda le future produzioni targate Bethesda sappiamo ancora molto poco, di Starfield, in particolare, sappiamo che sarà un RPG sci-fi e che sarà l'inizio di un franchise.Ora, come riporta Gamingbolt, il gioco torna sotto i riflettori ...

Milan Games Week Indie 2018 : una selezione di 45 Videogiochi made in Italy nello showcase più grande d'Italia : L'industria italiana dei videogiochi continua a crescere e Milan Games Week si propone ancora una volta come vetrina d'eccellenza per le sue migliori produzioni. Proprio per questo motivo AESVI - l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia e promuove il consumer show in programma dal 5 al 7 ottobre a Fiera Milano Rho - darà vita anche quest'anno a Milan Games Week Indie, lo showcase di videogiochi made in Italy più ...