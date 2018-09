VIDEO | Alessandra e Andrea sono una coppia di Temptation Island Vip

Maurizio Battista : «Io e Alessandra Moretti ci siamo lasciati - ora il nostro amore è tutto per la piccola Anna» Il VIDEO dell'annuncio : No, questa volta non è una delle fulminanti battute sui suoi trascorsi sentimentali, fra le più applaudite nei suoi monologhi spesso autoironici: Maurizio Battista annuncia via Facebook che la storia con l'attrice Alessandra Moretti è terminata dopo due anni e mezzo.--"Ci sono vari motivi, non è facile raccontarli, ma l'importante è dire che d'ora noi non faremo comunque mancare il nostro amore alla piccola Anna (lo stesso nome della madre di ...

Fabrizio Moro ricorda Pamela dal palco dello Sferisterio - la gratitudine di mamma Alessandra (VIDEO) : Fabrizio Moro ricorda Pamela dal palco dello Sferisterio, la gratitudine di mamma Alessandra Un appello raccolto, la gratitudine di una mamma. Fabrizio Moro non ha deluso le aspettative e giovedì sera, nel corso del suo concerto all’Arena Sferisterio di Macerata, ha brindato a Pamela Mastropietro con un eloquente “Alla faccia de chi ce vò male”. Moro era il cantante adorato dalla diciottenne romana morta in maniera tragica ...

Alessandra Amoroso - esce “La stessa”/ VIDEO : nel giorno del suo compleanno - il nuovo singolo : Alessandra Amoroso, esce “La stessa”: il nuovo singolo della cantante salentina dopo due anni, ecco il Video ufficiale nel giorno del suo 32esimo compleanno.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:26:00 GMT)

In arrivo il nuovo album di Alessandra Amoroso - presto singolo e VIDEOclip girato a Burano : Il nuovo album di Alessandra Amoroso sta per arrivare. Le ultime indiscrezioni riportate da All Music Italia parlando di in ritorno sulle scene già nel mese di agosto, con un singolo che sarà accompagnato da un video girato a Burano. L'annuncio del ritorno dell'artista è arrivato qualche mese fa tramite le pagine ufficiali dedicate all'artista, che aveva fatto sapere di essere tornata in studio di registrazione per dare vita a nuova musica ...

Alessandra Amoroso/ VIDEO - matrimonio in arrivo? Per il momento Sandrina fa la zia (Amiche in Arena) : Alessandra Amoroso è tra la cantanti convocate da Loredana Bertè in occasione del concerto-evento Amiche in Arena, in replica questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:06:00 GMT)

DI MAIO A LA7 - ALESSANDRA SARDONI INSULTATA SUI SOCIAL/ VIDEO - popolo grillino in fermento : Di MAIO a La7, ALESSANDRA SARDONI coperta di insulti su Facebook da parte dei fan dei grillini. Ecco il Video dell'intervista, i supporters: “Sei talmente patetica e ridicola, che schifo”(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:02:00 GMT)

VIDEO e foto de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi - i nuovi episodi su Rai1 nel 2019? : Buone notizie per i fan della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Sono state rilasciate nuove foto de L'Allieva 2 che mostrano i tre protagonisti della seconda stagione: Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi. La cattiva news riguarda la messa in onda. All'indomani dei Palinsesti Rai 2018, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile slittamento de L'Allieva per il prossimo anno, addirittura in ...

Mondiali Russia 2018 – Izabel e Alessandra - due top Model a Mosca per supportare il Brasile [FOTO e VIDEO] : Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart a Mosca per tifare Brasile ai Mondiali di Russia 2018 Il Brasile torna in campo, questa sera, per l’ultima, decisiva, sfida della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Neymar e compagni, devono conquistare un’importante vittoria, per staccare il pass per gli ottavi di finale, ma i brasiliani possono contare anche in qualche altra combinazione (QUI: Il Brasile passa se…). La squadra ...