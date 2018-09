VIDEO | Lite tra Aida Nizar e Tonon - Barbara d’Urso furiosa : “Chiedi scusa - non ti permettere!” : Dopo l'incidente hot che per ben due volte ha svelato il seno a Pomeriggio 5, la spagnola si è resa artefice di un chiassoso...

Aida Nizar fuori di seno in diretta a Pomeriggio 5 e la D'Urso la censura (VIDEO) : Colpo di scena oggi nel corso della diretta di Pomeriggio 5, il contenitore pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso che quest'oggi ha ospitato in studio anche Aida Nizar, la stravagante concorrente spagnola dell'ultima edizione del Grande Fratello. In studio si parlava delle stravaganze che si sono verificate quest'estate tra cui quella di Aida, che ha fatto il bagno all'interno della Fontana di Trevi. Nel bel mezzo del dibattito, ...

Pomeriggio Cinque - lite tra Raffaello Tonon e Aida Nizar (VIDEO) : Scintille durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 4 settembre, protagonisti del 'ring' Raffaello Tonon e Aida Nizar. La showgirl tutto pepe ha già avuto modo di sorprendere per un incidente h0t capitato proprio nel corso della puntata. Per non farsi mancare nulla, Aida è stata presa di mira dall'ex gieffino vip nonché vincitore del reality show La Fattoria nel 2005, per rimproverarle degli eccessi commessi e pubblicati sui suoi canali ...

Pomeriggio Cinque - Aida Nizar fuori di sen0 (VIDEO) : Da ieri il salotto di Pomeriggio Cinque ha riaperto i battenti. Nella puntata andata in onda oggi, 4 settembre 2018, il ciclone Aida Nizar è tornato ad irrompere in video. Per tutta la stagione estiva, l'esuberante showgirl spagnola ha continuato incessantemente a coinvolgere i suoi followers con i suoi eccessi, spesso citando Barbara d'Urso che non si è lasciata sfuggire l'occasione per averla ospite in studio.Insieme a lei, in collegamento ...

(VIDEO) Aida Nizar - perde la spallina del vestito - incidente a luci rosse a Pomeriggio 5 con Sgarbi : Durante una discussione con Vittorio Sgarbi a Pomeriggio 5, Aida Nizar perde la spallina del vestito ed esce di Seno Durante la seconda puntata della nuova stagione di Pomeriggio Cinque, andata in onda martedì 4 settembre 2018, è stata ospite in studio la vulcanica ex gieffina Aida Nizar. La concorrente non ha fatto chiacchierare i telespettatori solo durante la sua partecipazione al reality di Canale 5, ma sui social in estate ha lanciato ...

Aida Nizar senza freni a Pomeriggio Cinque : scontro con gli ospiti e le scivola pure la spallina mostrando qualcosa… (VIDEO) : Aida Nizar torna in tv e regala un imbarazzante siparietto ai telespettatori di Pomeriggio Cinque. E’ successo poco fa in diretta tv durante il programma di Barbara d’Urso. La soubrette spagnola, già protagonista dei discussi episodi che l’hanno vista tuffarsi nelle fontane romane e perciò multata, si stava rivolgendo a Vittorio Sgarbi in collegamento con lo studio quando un maldestro gesto le ha fatto cadere la spallina del vestito e ...

Aida Nizar ha un incidente imbarazzante a Pomeriggio 5 (VIDEO) : Pomeriggio Cinque, Aida Nizar fuori di seno: il siparietto con Sgarbi Il ciclone Aida Nizar si è abbattuto a Pomeriggio Cinque. Chi pensava che la spagnola fosse tornata e rimasta in patria, si sbagliava di grosso. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 è stata ospite di Barbara D’Urso e si è resa subito protagonista di un episodio imbarazzante. A causa del suo abito rosso dalla spallina birichina, Aida Nizar ha regalato ai ...

VIDEO choc dell'omicidio a Napoli - dietro il raid una faida tra le donne : Una faida tribale, animata soprattutto da donne. Sono loro a scatenare la guerra contro la famiglia della porta accanto, sono loro ad agire di notte, 'armate di mazze da baseball e coltellacci da ...

VIDEO choc dell'omicidio a Napoli - dietro il raid una faida tra le donne : Una faida tribale, animata soprattutto da donne. Sono loro a scatenare la guerra contro la famiglia della porta accanto, sono loro ad agire di notte, «armate di mazze da baseball e coltellacci...

Aida Yespica nuda in vasca : la showgirl senza freni [FOTO e VIDEO] : 1/6 Mario Cartelli/LaPresse ...

Aida Nizar - il VIDEO su Instagram : «Vi farò godere». Ma Barbara D'Urso la prende in giro : Aida Nizar è in vacanza ma non riesce a contenere l'entusiasmo per l'imminente ritorno in tv, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque e Domenica Live. La spagnola diventata...

Aida Nizar - il VIDEO in topless dopo la caduta in motorino : «Sono viva e ho classe da vendere» : Aida Nizar torna a provocare i fan. dopo la caduta in motorino, l'ex gieffina posta su Instagram un video super hot in cui appare in topless. E in poche ore è boom di...

Aida Nizar incidente in motorino/ VIDEO - la spagnola sbotta : "Provo disprezzo per chi mi ha ripreso" : Aida Nizar incidente in motorino: la spagnola, regina dei social network, dopo lo schianto con lo scooter, condivide con i followers la sua perla di saggezza.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Gf - Aida Nizar ha un incidente in moto : il VIDEO finisce sul web : Nonostante la porta rossa della casa del Grande Fratello si sia già chiusa da più di un mese, Aida Nizr continua ad essere molto seguita per via delle sue 'avventure', spesso molto criticate. Ma ...