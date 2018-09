Ventimila clienti al giorno per Iliad Rosso senza fine in Borsa per Tim

affaritaliani

Tim, ventimila clienti al giorno per Iliad: rosso senza fine in Borsa

(Di martedì 4 settembre 2018) Non c'è pace per Tim in. Nuovo brusco a Piazza Affari scivolone per il titolo che segna un calo del 4,83% a 0,5282 euro dopo un minimo di seduta a 0,5256 euro, aggiornando i minimi dal primo settembre 2013 Segui su affaritaliani.it