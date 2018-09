ilfattoquotidiano

: Venezia, la provocazione del parroco: tassare le scollature degli abiti da sposa - MatteoMarchini5 : Venezia, la provocazione del parroco: tassare le scollature degli abiti da sposa - fattoquotidiano : Venezia, la provocazione del parroco: tassare le scollature degli abiti da sposa - ReteVeneta : TG VENEZIA (04/09/2018) - «TASSA SULLA SPOSA, PROVOCAZIONE NEL NOME DELLA DIGINITA'»: -

(Di martedì 4 settembre 2018) Adesso tutti si affrettano a dire che ilha parlato con ironia, con leggerezza, a costo di essere male interpretato. Eppure quello che don Cristiano Bobbo, che conduce le parrocchie di Oriago e Ca’ Sabbioni, in provincia di, ha scritto sul bollettino Una voce nella Riviera, avrà anche la leggerezza di un editoriale estivo, eppure costituisce una proposta dila scollaturada. Più la scollatura è grande, maggiore l’obolo da versare per la cerimonia nella cassetta delle elemosine. In tempi in cui si vede di tutto e di più, la proposta ha in effetti i suoi risvolti umoristici. Anche Gente Veneta, il settimanale della diocesi patriarcale di, ha dato risalto alla notizia del commento di don Bobbo che costituisce, comunque, una riflessione sull’evoluzione dei costumi e dell’abbigliamento in una cerimonia religiosa che è ...