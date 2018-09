Venezia | con Roba da grandi Ravello porta il cinema in ospedale

Venezia - PRETE CONTRO SPOSE SCOLLATE : "TASSA SE ABITO E' SUCCINTO"/ Don Cristiano : era solo una provocazione : VENEZIA, PRETE CONTRO SPOSE SCOLLATE: “Tassa se ABITO è succinto. Basta vestirsi in modo sguaiato e volgare”. Le ultime notizie sulla provocazione di don Cristiano Bobbo(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:24:00 GMT)

FESTIVAL DI Venezia 2018 / Calendario settima giornata : in concorso "Vox Lux" con Natalie Portman e Jude Law : Sono tre i film in concorso nella settima giornata del FESTIVAL del Cinema di VENEZIA 2018: da "Vox Lux" con Natalie Portman ad "Acusada" di Gonzalo Tobal.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:13:00 GMT)

Sophie Taricone - figlia di Pietro - sul red carpet di Venezia insieme a mamma Kasia Smutniak (FOTO) : Sophie Taricone sul red carpet di Venezia insieme a mamma Kasia Smutniak Sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha sfilato anche Kasia Smutniak, che ha accompagnato il compagno e produttore Domenico Procacci all’anteprima de “L’amica geniale”. insieme a loro la figlia dell’attrice, Sophie, avuta da Pietro Taricone. Sophie era una bambina di cinque anni quando, nel 2010, il padre morì in ...

Giglia Marra incanta il pubblico del 75° festival di Venezia e conquista il web con "Noi Casomai" dei Tiromancino : L'attrice Giglia Marra , protagonista del nuovo video dei Tiromancino 'Noi Casomai' presentato nelle Giornate degli Autori del 75° festival di Venezia, ha incantato il pubblico con la sua ...

TIMVision a Venezia con L'amica geniale : Si tratta di L'amica geniale , tratto dal primo libro della quadrilogia di Elena Ferrante , best seller nel mondo ed edito in Italia da Edizioni E/O. Sono state presentate infatti ieri al pubblico le ...

Festival di Venezia 2018 - Emir Kusturica dedica un documentario a Pepe Mujica : un concentrato di magnetismo caratteriale da fare paura : José Pepe Mujica ed Emir Kusturica. L’icona politica frugale eticamente intonsa del socialismo mondiale, e l’irrefrenabile, esagerato regista serbo. Difficile farli stare tutti e due dentro ad un documentario di 74 minuti. El Pepe – a Supreme Life, evento Fuori Concorso a Venezia 75, è un concentrato di magnetismo caratteriale da fare paura. All’umile coppa di mate dell’83enne ex presidente uruguayano sputazzato per terra prima di offrirlo ...

L'amica geniale - applausi a Venezia 75. Saverio Costanzo : 'lavorare con le bambine...' - : La modernità di quest'opera è nella sua natura politica, in senso sentimentale: guardando all'oggi di accorgi di quello che non hai più'. Annalisa Dorigo, ilsussidiario.net

Livorno al Festival del Cinema di Venezia : Ruffini con gli attori del Mayor Von Frinzius : Lamberto Giannini e i ragazzi protagonisti di "Up & Down" sono stati premiati durante la rassegna

Venezia 75 : con Rai Cinema il red carpet è (davvero) Live : Per la prima volta in assoluto, sarà possibile partecipare al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia grazie al Live in Virtual Realty 360, con cui Rai Cinema offrirà a tutti gli utenti la possibilità di vivere il tappeto rosso in prima persona, come se fossero davvero lì. Sfoglia gallery La diretta inizierà il 4 settembre alle ore 21.00 durante il red carpet del film Opera senza autore del regista Florian ...

ADRIANO PANATTA CONTRO LA RAI/ "Non sono stato trattato con rispetto" (Venezia 75) : ADRIANO PANATTA sbarca a Festival del Cinema di Venezia per presentare il film 'La profezia dell'armadillo' nel quale interpreta il ruolo di se stesso.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Festival di Venezia 2018 - Bianca Balti - Madalina Ghenea e Elio (con il mantello) in rosso incantano il red carpet : È il rosso in tutte le sue sfumature il colore prescelto da molte star per la loro passerella alla 75esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Da Dakota Johnson e Tilda Swinton fino a Bianca Balti e Madalina Ghenea. Senza dimenticare Elio di Elio e le Storie Tese con il suo mantello. Look molto sexy che hanno incantato il red carpet del Lido. In occasione della premiere di del film The sisters brothers del ...

Festival di Venezia 2018 - L’amica geniale : qualità da vendere nello sguardo condiviso di Saverio Costanzo ed Elena Ferrante : “Noi femmine siamo meglio dei maschi, dimostratelo bambine!”. Così chiedeva l’illuminata maestra Oliviero e le sue “prescelte” Lila e Lenù non la deludono: intelligenti e preparate stendono tutti alla gara di classe. C’è qualità da vendere nella condivisione di sguardo Ferrante-Costanzo applicata a L’amica geniale, l’attesissima serie tv ispirata all’omonimo primo bestseller della tetralogia della più letta e misteriosa scrittrice italiana ...

Venezia 75 e la carica dei registi fighi che conoscono tutti : Esiste il cinema d’autore che conoscono solo i cinefili e poi quello che riesce a farsi cult un po’ per tutti, trasformando anche il regista in una celebrità per cui aspettare l’autografo alla fine del red carpet. Venezia 75 è ricca nella seconda categoria, forse rappresenta l’edizione più ricca da qualche anno in questi termini. Un’edizione dall’alto tasso di popolarità dei registi. Senza nulla togliere alle ...