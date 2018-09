Venezia 75 | Natalie Portman pop-star crudele in Vox Lux

gqitalia

(Di martedì 4 settembre 2018) A75 è arrivata anche, in concorso con Vox Lux di Brady Corbet. Per l’attrice è un ritorno al Lido a ritmo di musica, quella di Sia, autrice della colonna sonora del film che racconta una storia di dolore, violenza, successo e perdita dell’innocenza. Protagonista è Celeste, che nel 1999 ha 14 anni (qui interpretata da Raffey Cassidy) e sopravvive a un massacro: un suo compagno di scuola fa irruzione in classe e uccide a colpi di pistola un’insegnante e numerosi studenti. Per elaborare quanto successo la ragazza compone, insieme alla sorella Eleonor (Stacy Martin), una canzone che diventa per gli Stati Uniti una sorta di inno. Notata da un produttore (Jude Law) viene messa sotto contratto da una etichetta e muove i primi bassi nel music business, diventando donna prima del tempo ed entrando in contatto con il suo lato oscuro. Passano gli anni e ...