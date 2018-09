Venezia 75 | il rosso indossato dalle star | bene | benino e… malissimo!

dilei

(Di martedì 4 settembre 2018) Sul red carpet al Festival del Cinema di, in tante indossano il: non tutte però lo fanno in grande stile! E’ un colore molto forte e che può essere interpretato in mille modi diversi. Vediamo un po’ tre esempi di tre dive che lo hanno interpretato a modo loro: chi, chi, chi…75, il, Dakota Johnson Allora, io non sono una grande fan di Dakota Johnson, ma devo dire che questo abito Dior su di lei è perfetto: elegante, sobrio, drappeggiato il giusto e nei punti giusti, non la fascia, non mette in mostra niente di troppo. Tra le mise inindossate a, questa per me fino ad oggi è la più riuscita. Dakota Johnson, fonte Ansa75, il, Bianca Balti Premessa: lei secondo me è semplicemente stellare. Ha un viso di una bellezza perfetta, un sorriso ...