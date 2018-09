Venezia 75 | anche la Mostra ha i suoi “scult” | Opera senza autore | Acusada e Tramonto

Cinema - anche l'ambiente sul red carpet di Venezia. : Ad assegnare il premio collaterale una giuria composta da personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni, della scienza che si sono distinte per il loro impegno ecologista e ...

Cinema : anche l’ambiente sul red carpet di Venezia : Arriva direttamente dal vulcano islandese Laki la terra che quest’anno è inserita nel trofeo del Green Drop Award, il premio assegnato al film più ecologista tra le pellicole in concorso alla Mostra internazionale d’arte Cinematografica di Venezia. Promotrice dell’iniziativa, la Ong Green Cross Italia, filiale del network fondato da Mikhail Gorbaciov, che per la settima volta sbarca al Lido per testimoniare il ruolo fondamentale del Cinema per ...

Venezia a Isoardi premio 'Diva e Donna'. Presente anche Salvini alla cerimonia : Il premio 'Diva e donna' per il 2018 è stato attribuito a Elisa Isoardi nuova conduttrice de La prova del cuoco . Il riconoscimento, tra gli appuntamenti a margine della 75/a Mostra del cinema, è ...

Festival di Venezia 2018 - è il giorno di Emma Stone. Al Lido arriva anche Lady Gaga in tacchi a spillo e tubino retrò : Se l’apertura della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata all’insegna delle interpretazioni maschili forti, in questa seconda giornata sono le donne a conquistarsi la scena. Non solo sul grande schermo, dove sono state proiettati Roma e The Favourite, due film molto attesi che hanno come protagonisti dei personaggi femminili agli antipodi tra loro, ma soprattutto sul red carpet. Tutti gli sguardi ...

Italo : apre battenti anche a Venezia esclusiva lounge club (2) : (AdnKronos) - Dopo Roma, Milano, Napoli, Firenze e Torino, anche Venezia avrà la sua lounge Italo club con il suo stile ormai inconfondibile. Divani rossi e pareti grigie dove troveranno posto le consuete e bellissime fotografie di treni. Tra esse, un esterno stazione tutto Veneziano con le caratter

Festival di Venezia 2018 - da Elisa Isoardi (con spacco vertiginoso) a Daniela Santanchè alla fidanzata di Cr7 : tutti i vip sul red carpet : Il primo red carpet della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare divi di Hollywood e vip nostrani, accorsi in Laguna per la prestigiosa kermesse cinematografica. Trasparenze, scollatura e spacco vertiginoso per Elisa Isoardi, che ha incantato Venezia con un elegante abito turchese. La compagna di Matteo Salvini ha stupito tutti con il suo look, nonostante fosse un po’ impacciata. ...

Il Gp di Monza anche a Milano e a Venezia : 'Un simbolo vincente della Lombardia e dell'Italia nel mondo', così il presidente della Regione Attilio Fontana, presentando l'89ª edizione del Gp d'Italia. 'Per questo abbiamo combattuto perché rimanesse in Brianza, nella città simbolo della F1'. ...

DIRETTA/ Venezia Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : Primo tempo a reti bianche : DIRETTA Venezia Sudtirol info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Coppa Italia, secondo turno (oggi domenica 5 agosto)(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 20:37:00 GMT)

Venezia - incidente tra motoscafo e barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie scontro : ci sono anche 4 feriti : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:42:00 GMT)

Mostra del cinema di Venezia 2018 - la programmazione Rai (anche sul grande schermo) : Venezia 75 in tv sui canali Rai: la tv di Stato si conferma main media partner della Mostra del cinema di Venezia, che nel 2018 celebra la sua 75esima edizione. Un programma di gran pregio per la Mostra, che presenta in Concorso e Fuori Concorso pellicole molto attese e primizie di gran interesse.prosegui la letturaMostra del cinema di Venezia 2018, la programmazione Rai (anche sul grande schermo) pubblicato su TVBlog.it 03 agosto 2018 ...

Venezia 75 : scatta (anche qui) la polemica legata a Netflix : Il rapporto tra Netflix e i festival sembra destinato a essere complicato. Questo nonostante la 75esima Mostra del Cinema di Venezia abbia deciso di presentare, anche in concorso, ben sei titoli che finiranno nel suo archivio streaming: 22 July di Paul Greengrass, Roma di Alfonso Cuaron, The Ballad of Buster Scruggs di Joel e Ethan Coen, Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, The Other Side of the Wind e They’ll love me when I’m dead di Orson ...