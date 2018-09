Venerdì Festa Pd Milano Metropolitana – Concerto Eppure Soffia

Da Venerdì 17 ecco la Festa in Rosso : 'Fatta dai giovani - uno stimolo per il rilancio della sinistra' : Il programma prevederà: venerdì 17 AGOSTO Spazio spettacoli, ore 21.00: BIG GUNS " Tribute band to Rory Gallagher Spazio dibattiti, ore 21.00: Presentazione del libro "La grande rimozione. Il 68-77: ...

Festa del Fantin - Venerdì si replica con giochi - circo e musica : In programma giochi , spettacoli, circo , gonfiabili, laboratori e musica . Il programma della mani Festa zione coinvolgerà diversi spazi cittadini, sia nel centro storico che in periferia: Piazza Verdi, ...

Conoscenza in Festa : programma di Venerdì 29 giugno - Udine 20 : A palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, il progetto Multiverso organizza "Senza scienza" per provare a rispondere alla domanda: Che mondo sarebbe, senza scienza? Al giorno d'oggi a ...