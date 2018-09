Valkyria Chronicles 4 | ecco quando saranno pubblicati i DLC

Valkyria Chronicles Remastered per Switch è in arrivo in occidente - vediamo quando : Valkyria Chronicles Remastered per Nintendo Switch sarà lanciato via Nintendo eShop il 16 ottobre sia in America che in Europa, per un prezzo di 19,99 euro, riporta Gematsu.Il comunicato arriva da Sega per cui i fan occidentali della saga, in attesa del remaster sulla ibrida di Nintendo, hanno hanno finalmente una data da attendere, la quale non è nemmeno poi così lontana.In Giappone Valkyria Chronicles Remastered per Switch è previsto per il ...