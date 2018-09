Valderice | con l' auto sfonda un muretto | finisce su altri due veicoli

GETTA CANE IN MARE CON PIETRA AL COLLO/ Ultime notizie Valderice : sindaco - “presto sarà data in adozione” : GETTA CANE in acqua con una PIETRA al COLLO: non voleva fare il bagno. Trapani, denunciato il proprietario. Il povero animale è riuscito a liberarsi e a raggiungere la riva(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Lido Valderice (TP) : cagnolina buttata in mare con pietra al collo - ecco l’assurda giustificazione del proprietario : “Era un modo per convincerla a fare il bagno: questa è stata l’assurda giustificazione del proprietario di Mia, la cagnolina buttata in mare con una pietra legata al collo nel trapanese. Miracolosamente la cagnolina è riuscita a liberarsi e a salvarsi, grazie anche all’aiuto dei bagnanti che hanno assistito alla scena e allertato subito le forze dell’ordine. Il proprietario è stato ovviamente denunciato per maltrattamento di ...