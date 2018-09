Val di Fassa Marathon | a Moena sfilata di campioni

trentino marketing * ' I Suoni delle Dolomiti ' : Dakhabrakha e le frontiere musicali d'Europa - il 28 agosto in Val di Fassa in località ... : Sono diventati ben presto un quartetto molto noto con riconoscimenti, concerti e spettacoli in tutto il mondo in Ucraina, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Slovenia, Paesi Bassi, Belgio, ...

Alluvione Trentino : da oggi le domande per i danni in Val di Fassa : Decorrono da oggi i termini di presentazione delle domande di contributo e indennizzo per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito la Val di Fassa. La Provincia autonoma di Trento, che ha stanziato 5 milioni di euro, ha inviato ai Comuni interessati dalla calamità e a tutti i soggetti che hanno trasmesso delle comunicazioni all’amministrazione provinciale per segnalare danni, ...

In Val di Fassa i sentieri 'cancellati' dal maltempo : TRENTO . Il maltempo di luglio ha "cancellato", in diversi tratti, la rete dei sentieri in Valle di Fassa. Specialmente il territorio di Moena è stato interessato da una serie di frane che hanno ...

DIRETTA/ Fiorentina Val Di Fassa (risultato finale 10-0) streaming video e tv : sgambata positiva (amichevole) : DIRETTA Fiorentina Val di Fassa, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca come amichevole estiva, primo impegno di luglio per la nuova squadra viola(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:07:00 GMT)

Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa : morti due centauri : Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Continua a leggere L'articolo Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri proviene da NewsGo.

Alluvione in Trentino - nubifragio a Moena e in Val di Fassa : dichiarato lo stato di calamità : A seguito del nubifragio che ha colpito nei giorni scorsi la val di Fassa e in particolare i comuni di Moena e Soraga, la Giunta provinciale, su proposta del presidente Ugo Rossi, ha dichiarato oggi lo stato di calamità. La dichiarazione serve per dare continuità agli interventi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e per autorizzare la concessione di contributi e indennizzi ai danneggiati. “La comunità – sottolinea il ...

Nubifragio in Trentino - in ginocchio Moena e Val di Fassa/ Video - i danni : fango e allagamenti - 50 sfollati : Nubifragio in Trentino: inizia la conta dei danni a Moena e Val di Fassa le zone maggiormente messe in ginocchio dal maltempo. Priorità restano le 50 persone sfollate.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:49:00 GMT)

Nubifragi in Trentino - a Moena e in Val di Fassa si contano i danni : Passato il terribile Nubifragio, in Val di Fassa oggi si contano i danni. Dovranno essere ripristinate le sedi stradali, trasformate a fiumi, e le aree danneggiate, senza parlare della quantificazione ...