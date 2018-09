Vaccini obbligatori | rimane in vigore la legge Lorenzin I presidi | “Impedire l’ingresso

Vaccini : dal mondo medico un coro di No a rinvio obbligatorietà : Roma, 4 set., askanews, - E' un coro di 'no' quello che arriva dal mondo medico e scientifico all'ipotesi di rinviare l'obbligo di vaccinazione per accedere alle scuole. Ma non solo: anche i presidi e ...

Padova - settanta bambini senza i Vaccini obbligatori disertano nidi e materne : Non si sono presentati all'avvio dell'anno scolastico. I genitori già contattati per sollecitare l'adempienza sanitaria. Molti sperano nell'emendamento

Salute - anche a Giovinazzo Vaccini obbligatori per iscriversi a scuola 'Niente autocertificazioni' : Il sindaco di Giovinazzo , Bari, , Tommaso Depalma , in qualità di autorità sanitaria locale e di responsabile della tutela della Salute pubblica dei propri cittadini, ha emesso un'ordinanza con la ...

Luigi Di Maio : “I Vaccini restano obbligatori - a settembre sarà in vigore ancora il decreto Lorezin” : C’è un disegno di legge che sarà approvato nei tempi parlamentari, quindi il nuovo anno scolastico inizierà in regime di decreto Lorenzin. La mamma che si vanta di aver falsificato l’autocertificazione sappia che rischia fino a due anni di galera. La legge va applicata, perché non si gioca con la salute", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in relazione all'obbligo vaccinale.Continua a leggere

"Salvini lo sa che per i soldati i Vaccini sono obbligatori? Mettetevi d'accordo" Ironia social sulla #LevaObbligatoria : Spicca il sarcasmo nel diluvio di tweet dopo l'annuncio di Salvini, ma c'è anche chi ricorda in maniera negativa il periodo della naja

Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Vaccini obbligatori - cosa cambia : VERONICA PASSERI Una legge, quella Lorenzin, ancora in vigore ma sempre più 'azzoppata' dalle mosse della nuova maggioranza, una circolare di due ministri in cui la parola d'ordine è «...

Vaccini obbligatori - pronta la proposta di legge a firma di Facciolla e Fanelli : "Noi siamo preoccupatissimi " le parole di Micaela Fanelli - temiamo un effetto gregge sul piano culturale, con l'ignoranza che prevale sulla scienza medica e sul buon senso. Il problema non si pone ...

Vaccini - news 8/8 : in Sicilia resteranno obbligatori : L’Assessore alla salute della Regione Siciliana Ruggero Razza sul’argomento Vaccini non ha dubbi: “Eliminare i Vaccini sarebbe un passo indietro pericoloso”. Gli fa eco l’on. Roberto Lagalla, il quale sullo stesso argomento dichiara: ”Fino a diverse, eventuali, disposizioni del Ministero della Salute, a settembre seguiremo i dettami del decreto Lorenzin”. La massima istituzione dell’Isola in […] L'articolo Vaccini, ...

Vaccini : medici di Udine 'Rinvio obbligatorietà? Scienza prevalga su politica' - Udine 20 : ... per questo l'emendamento approvato con il decreto Milleproroghe comporta una violazione alla Scienza stessa. La necessità delle vaccinazioni è fuori da ogni dubbio come pure è inconfutabile la loro ...

Vaccini obbligatori "congelati" per un anno? No dei medici - Burioni minacciato : Così il variopinto e rumoroso mondo dei no vax viene blandito contro ogni elementare evidenza non solo di scienza, ma di civiltà. E' arrivato il momento in cui occorre mobilitarsi per difendere il ...

Regioni pronte a ricorrere alla Consulta contro il rinvio dei Vaccini obbligatori : 'La sanità non è materia di competenza esclusiva dello stato' dicono i presidenti. E intanto se il varo del milleproroghe slitterà a dopo la pausa estiva per le iscrizioni a scuola varrà la ...

Vaccini obbligatori; marini : "non arretreremo"; barberini : "presto una proposta di legge per mantenere in umbria obbligatorietà" : Questo è il nostro unico interesse, siamo e saremo sempre a favore della scienza e della tutela della salute pubblica. I sono sicuri, utili, efficaci. Sono un atto di responsabilità verso i nostri ...