Usa, vigilante abusa del cadavere di una donna all'obitorio: sorpreso da un collega

(Di martedì 4 settembre 2018) Un ventitreenne di origini statunitensi hato sessualmente deldi una. L'uomo in questione era un addetto alla vigilanza nell'ospedale S. Francis di Memphis Tennessee, nosocomio nel quale nei giorni precedenti era stata ricoverata la. Aspettando i funerali, come da prassi, gli addetti ai lavori dell'ospedale avevano portato la salma ined il compito del signor Cameron Wright era proprio quello di sorvegliare il corpo dellain vista delle esequie. Ma, un assurdo desiderio sessuale ha portato l'uomo a consumare un rapporto con quellaVIDEO che ormai non poteva più difendersi. Un altro addetto alle vigilanza ha però colto di sorpresa ilriferendo subito l'accaduto alla polizia. Una volta raggiunta la centrale l'uomo ha confessato di averto delladeceduta. Adesso per lui si sono aperte le porte del carcere ...