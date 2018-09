Usa - sosia di un rapinatore recluso per 17 anni da innocente chiede un maxi risarcimento : Vittima di un equivoco che, se non fosse drammatico, sarebbe ridicolo: un uomo ha scontato ingiustamente 17 anni di carcere per uno scambio di persona. Per una somiglianza impressionante, Richard Anthony Jones, 42 anni, è stato scambiato per Ricky Amos, il malvivente che nel 1999 aveva commesso una rapina a mano armata. E' stato arrestato, imprigionato e ha scontato una pena che non gli competeva. Dopo aver proclamato per anni la sua innocenza, ...