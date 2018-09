US Open – Sharapova spegne la luce | Suarez Navarro liquida Masha e vola ai quarti di

Tennis - Us Open - la sorpresa Suarez Navarro fa fuori anche la Sharapova : Le sorprese non finiscono mai, e nel giorno del suo 30esimo compleanno la spagnola Carla Suarez Navarro approfitta della giornataccia della siberiana Maria Sharapova per infliggerle un pesante 6-4 6-3 ...

US Open 2018 : i risultati di lunedì 3 settembre del tabellone femminile. Fuori Maria Sharapova - avanzano Madison Keys e Naomi Osaka : Si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile agli US Open di tennis: la notizia della notte italiana è l’eliminazione della russa Maria Sharapova, che va Fuori, in poco più di un’ora e mezza, per mano della spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi per 6-4 6-3. Ai quarti se la vedrà con la statunitense Madison Keys, che ha vita facile contro la slovacca Dominika Cibulkova, spazzata via in un’ora e ...

Us Open - Sharapova vola agli ottavi. Sabalenka elimina Kvitova : NEW YORK - Con tante big uscite prematuramente di scena, salgono le quotazioni di Maria Sharapova agli Us Open femminili, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento di Flashing Meadows. La tennista ...

Us Open - occhio a questa Sharapova : la “parte bassa” del tabellone può essere sua - finale alla portata : Maria Sharapova è pronta a sorprendere ancora, la finale degli Us Open è decisamente alla portata della russa che ha distrutto Ostapenko nella notte Maria Sharapova sta prepotentemente tornando alla ribalta in questi Us Open. La tennista russa, dopo anni di vicissitudini ben note, sta cercando di ritrovare il proprio livello di tennis in questi mesi. Agli Us Open, la Sharapova potrebbe avere la chance giusta. La russa sta giocando molto ...

Tennis - Us Open : Sharapova sul velluto - travolta la Ostapenko : Nel deserto di una parte bassa del tabellone sempre più simile a un torneo da 250 mila dollari, emerge l'esperienza, l'astuzia e la determinazione di Maria Sharapova che prosegue imperterrita la sua ...

US Open – Maria Sharapova è una potenza : battuta Ostapenko in due set - Kvitova ko al terzo turno : Maria Sharapova agli ottavi di finale, Kvitova si ferma al terzo turno degli US Open Maria Sharapova non lascia scampo ad una giovanissima Ostapenko nel terzo turno degli US Open. La russa numero 22 al mondo ha mandato al tappeto la 21enne lettone, decima nel ranking WTA, in soli due set. Il match di questa notte è terminato dopo un’ora e 24 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-2. Ottima prestazione della Sharapova, che agli ...

US Open 2018 : i risultati di sabato 1 settembre del tabellone femminile. Avanti Maria Sharapova - eliminate Kerber e Kvitova : Si sono completati i match di terzo turno del tabellone femminile agli US Open. Nella sfida più attesa di ieri Maria Sharapova ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale, dopo aver nettamente sconfitto la lettone Jelena Ostapenko. Una bella prestazione della russa che si candida ad essere tra le favorite per la vittoria finale. Un pronostico che comincia a pendere verso la siberiana anche per via delle eliminazioni di Angelique Kerber e ...

Tennis - US Open 2018 : Federer e Djokovic vanno a caccia degli ottavi. Sharapova sfida Ostapenko : Si completano oggi i match di terzo turno agi US Open. Nel tabellone maschile ritornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic. Due sfide molto complicate ed insidiose per entrambi: lo svizzero se la vedrà con l’australiano Nick Kyrgios, reduce dalle polemiche sul “caso Layani”, mentre il serbo affronta il francese Richard Gasquet, che non ha ancora perso un set in tutto il torneo. Sempre in campo maschile c’è il derby ...

Us Open - Kerber ok al terzo set. Sharapova al terzo turno : ROMA - Fa un po' meno caldo a New York, ed anche l'umidità è diventata più accettabile. Se l'è vista brutta Angelique Kerber che, dopo aver fallito due match-point nel secondo set, è riuscita a ...

US Open - Sharapova regina di notte - la Wozniacki saluta : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono passati esattamente 12 anni da quando Maria Sharapova vinse l'Open degli Stati Uniti battendo in finale l'acerrima nemica Justine Henin e Masha - dopo una ...

Us Open – Sharapova al terzo turno : la russa ha gioco facile su Cirstea : Maria Sharapova non delude e porta a casa anche il secondo turno degli Us Open, la tennista russa batte in due set Sorana-Mihaela Cirstea Bastano appena due set a Maria Sharapova per superare il secondo turno degli Us Open 2018 e portarsi ai sedicesimi di finale del grande slam sul cemento. Contro Sorana-Mihaela Cirstea, romena numero 51 della classifica Wta, la russa si aggiudica primo e secondo set con i parziali di 6-2, 7-5 in ...

Us Open - buon esordio per Ostapenko. Sharapova al secondo turno : NEW YORK, STATI UNITI, - buona la prima per Jelena Ostapenko agli Us Open femminili. La tennista lettone, testa di serie numero 10, ha piegato all'esordio la tedesca Andrea Petkovic con il punteggio ...