Us Open | Federer distrutto dopo la sconfitta con Millman | “non riuscivo a respirare”

US Open 2018 : Roger Federer molto deluso dopo l’eliminazione agli ottavi : “Ho avuto problemi con le condizioni - Millman ha reagito meglio di me” : Quello che si presenta in sala stampa dopo l’eliminazione agli ottavi di finale è un Roger Federer molto deluso. John Millman lo ha appena eliminato dagli US Open agli ottavi di finale, come non succedeva dal 2013, quando a batterlo fu Tommy Robredo in una strana serata sul vecchio Louis Armstrong Stadium. Sulla calura serale newyorkese lo svizzero ha dichiarato: “Ho fatto molta fatica con queste condizioni: il clima era molto caldo ...

US Open 2018 : tra il ritorno di Carla Suarez Navarro e la caduta di Roger Federer : La mattina della noia maschile e della tensione femminile, la sera dei cataclismi. Si può riassumere così ciò che è successo agli US Open nell’ottava giornata, il secondo lunedì del torneo: i match maschili della prima parte della giornata non hanno praticamente offerto spunti di riflessione, mentre quelli femminili sono stati l’emblema di quanto conti la testa in questo sport. Poi, a sera, sono arrivati l’incanto di Carla ...

VIDEO Federer-Millman - US Open 2018 : gli highlights della partita. Lo svizzero eliminato agli ottavi di finale : Doveva essere una notte piuttosto tranquilla per Roger Federer, e invece si è trasformata, per lui e per i suoi tifosi, in un incredibile incubo: lo svizzero cade agli ottavi di finale sotto 76 errori gratuiti e un John Millman che riesce a farlo giocare male, così come aveva già fatto giocare male gli altri suoi avversari d’America. L’australiano era numero 235 del mondo soltanto un anno fa: adesso è diventato il primo ...

US Open 2018 : clamoroso a New York! John Millman elimina Roger Federer. Vittorie per Djokovic - Nishikori e Cilic : clamoroso colpo di scena nella notte italiana, Roger Federer è eliminato dagli US Open e ai quarti di finale ci va John Millman, che si impone in quattro set per 3-6 7-5 7-6 7-6 dopo tre ore e trentotto minuti di gioco. L’impossibile si è materializzato sull’Arthur Ashe, probabilmente nell’incredulità anche degli stessi spettatori, che hanno visto l’australiano regalarsi la vittoria più bella ed incredibile della sua ...

Roger Federer è stato eliminato dagli US Open : È stato battuto in 4 set dall'australiano John Millman, 55esimo nella classifica dei tennisti professioni ATP The post Roger Federer è stato eliminato dagli US Open appeared first on Il Post.