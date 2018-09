US Open - Clamoroso nella notte! Miracolo Millman | Federer si arrende al 4° set | continua

US Open 2018 : clamoroso a New York! John Millman elimina Roger Federer. Vittorie per Djokovic - Nishikori e Cilic : clamoroso colpo di scena nella notte italiana, Roger Federer è eliminato dagli US Open e ai quarti di finale ci va John Millman, che si impone in quattro set per 3-6 7-5 7-6 7-6 dopo tre ore e trentotto minuti di gioco. L’impossibile si è materializzato sull’Arthur Ashe, probabilmente nell’incredulità anche degli stessi spettatori, che hanno visto l’australiano regalarsi la vittoria più bella ed incredibile della sua ...

COpenhagen-Atalanta - il clamoroso retroscena di Cornelius sui rigoristi : L’eliminazione di ieri ha fatto male all’Atalanta e, nonostante l’invito a voltare pagina di Gasperini, non si sono calmate le acque in casa bergamasca. Le dichiarazioni di Cornelius, infatti, non hanno contribuito a rasserenare l’ambiente. Nel movimentato post gara di Copenhagen, il gigante danese ha detto la sua in merito alla scelta dei tiratori per i calci di rigore che lo hanno visto protagonista in negativo: ...

Us Open : avanza Serena Williams. Clamoroso ko per la Muguruza : 12, è stata sconfitta dalla numero 202 del mondo, la ceca Karolina Muchova, che si è imposta per 3-6, 6-4, 6-4, dopo 2h27' di gioco. Avanti anche l'australiana Ashleigh Barty, che ha battuto 7-5, 6-3 ...