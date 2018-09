US Open – Cilic liquida Goffin in due set | il croato vola ai quarti di finale

US Open – Cilic fatica contro De Minaur : staccato il pass per gli ottavi al 5° set : Cilic fatica ma sorride agli US Open: il croato agli ottavi di finale dopo la tosta sfida contro De Minaur Una sfida tosta e complicata, quella che ha dovuto affrontare Marin Cilici oggi agli US Open, nel terzo turno dello Slam statunitense. Il croato, numero 7 del ranking Atp, ha faticato contro il 19enne De Minaur: l’australiano ha messo in difficoltà il suo esperto rivale, portandolo fino al quinto set di gioco. Cilic è riuscito a ...

US Open - Djokovic avanti sui nervi. Mamma che Cilic! : Dopo Rafael Nadal e Roger Federer, la notte newyorkese ha promosso al terzo turno dell'Open degli Stati Uniti anche Novak Djokovic, vincitore per 6-1 6-3 6-7 6-2 dello statunitense Tenny Sandgren. ...

Us Open – Cilic magistrale contro Hurkacz - Djokovic batte Sandgren : al terzo turno i due top ten : Novak Djokovic vola ai sedicesimi di finale, anche Marin Cilic conquista il terzo turno: i due top ten vincono agli Us Open rispettivamente contro Tennys Sandgren e Hubert Hurkacz Alla lista dei tennisti qualificati al terzo turno degli Us Open si aggiungono anche Novak Djokovic e Marin Cilic. Sul cemento del torneo di New York il serbo ha battuto per 3-1 lo statunitense Tennys Sandgren, numero 61 al mondo ed è volato ai sedicesimi di ...

Tennis - Us Open - Cilic va avanti Caldo terribile : già quattro ritiri : Il Caldo quasi insopportabile, 35° e oltre il 50% di umidità, caratterizza la seconda giornata degli Us Open, 46.500.000 euro, cemento,, causando quattro ritiri dopo i tre della prima giornata. Tra ...