US Open – Ciclone Sevastova! Stephens spazzata via | si spengono i sogni di back to back

sportfair

(Di martedì 4 settembre 2018) Anastasija Sevastova spezza iditodi Sloane: la tennista lettone batte la campionessa in carica in 2 set Viste le debale di tante tenniste della top 10 nei primi turni, Sloanestava pensando seriamente di poter accarezzare il sogno di untoclamoroso. La campionessa in carica degli US, sempre un po’ defilata nei discorsi riguardanti le vittorie Slam (nonostante sia numero 3 al mondo), si è ritrovata, vittoria dopo vittoria, ad essere una delle principali candidate al successo finale. Almeno fino ai quarti di finale.infatti si è trovata di fronte ilAnatasija Sevastova, in giornata di grazia. La tennsita lettone, numero 18 WTA, ha lasciato appena 5 game in 2 set all’avversaria, sbaragliandola in due set con il punteggio di 2-6 / 3-6. Una cosa è certa: gli USWTA avranno una nuova campionessa. L'articolo ...