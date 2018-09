US Open 2018 | Roger Federer molto deluso dopo l’eliminazione agli ottavi | “Ho avuto

US Open 2018 : cominciano i quarti di finale. Tornano in campo Nadal e Del Potro. Williams e Stephens vogliono la semifinale : Scattano i quarti di finale agli US Open 2018. Nel tabellone maschile torna in campo Rafael Nadal, atteso dal remake della finale dell’ultimo Roland Garros contro Dominic Thiem. Lo spagnolo difende il titolo conquistato lo scorso anno e nelle ultime due partite ha superato in quattro set Khachanov e Basilashvili, mentre l’austriaco finalmente è diventato competitivo sul cemento e ha centrato i primi quarti di finale della carriera a ...

US Open 2018 : tra il ritorno di Carla Suarez Navarro e la caduta di Roger Federer : La mattina della noia maschile e della tensione femminile, la sera dei cataclismi. Si può riassumere così ciò che è successo agli US Open nell’ottava giornata, il secondo lunedì del torneo: i match maschili della prima parte della giornata non hanno praticamente offerto spunti di riflessione, mentre quelli femminili sono stati l’emblema di quanto conti la testa in questo sport. Poi, a sera, sono arrivati l’incanto di Carla ...

VIDEO Federer-Millman - US Open 2018 : gli highlights della partita. Lo svizzero eliminato agli ottavi di finale : Doveva essere una notte piuttosto tranquilla per Roger Federer, e invece si è trasformata, per lui e per i suoi tifosi, in un incredibile incubo: lo svizzero cade agli ottavi di finale sotto 76 errori gratuiti e un John Millman che riesce a farlo giocare male, così come aveva già fatto giocare male gli altri suoi avversari d’America. L’australiano era numero 235 del mondo soltanto un anno fa: adesso è diventato il primo ...

US Open 2018 : clamoroso a New York! John Millman elimina Roger Federer. Vittorie per Djokovic - Nishikori e Cilic : clamoroso colpo di scena nella notte italiana, Roger Federer è eliminato dagli US Open e ai quarti di finale ci va John Millman, che si impone in quattro set per 3-6 7-5 7-6 7-6 dopo tre ore e trentotto minuti di gioco. L’impossibile si è materializzato sull’Arthur Ashe, probabilmente nell’incredulità anche degli stessi spettatori, che hanno visto l’australiano regalarsi la vittoria più bella ed incredibile della sua ...

US Open 2018 : clamoroso a New York - Federer eliminato agli ottavi da Millman : Roger Federer fuori dagli US Open . E' rimandato dunque l'appuntamento con il 21esimo Slam del fenomeno di Basilea, numero 2 del mondo e del seeding, che conferma la sua allergia ai campi in cemento ...

US Open 2018 : i risultati di lunedì 3 settembre del tabellone femminile. Fuori Maria Sharapova - avanzano Madison Keys e Naomi Osaka : Si completa il quadro degli ottavi di finale del tabellone femminile agli US Open di tennis: la notizia della notte italiana è l’eliminazione della russa Maria Sharapova, che va Fuori, in poco più di un’ora e mezza, per mano della spagnola Carla Suarez Navarro, capace di imporsi per 6-4 6-3. Ai quarti se la vedrà con la statunitense Madison Keys, che ha vita facile contro la slovacca Dominika Cibulkova, spazzata via in un’ora e ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (4 Settembre) : Sarà un martedì tutto dedicato ai quarti di finale agli US Open 2018. Si comincia con i match della parte alta nel tabellone maschile e femminile. Ad aprire il programma sarà la campionessa in carica Sloane Stephens, che attende la lettone Anastasija Sevastova, per la terza volta consecutiva tra le migliori otto a New York. Il secondo match femminile di giornata vede di fronte Serena Williams e Karolina Pliskova. Una sfida molto attesa con ...

US Open 2018 : Djokovic ai quarti - battuti Sousa e il grande caldo : Il 33enne di Augsburg, che al terzo turno aveva imposto l'alt al più giovane connazionale Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone, neppure al quinto tentativo è riuscito a guadagnare un ...

