Us Open 2018 Diretta Nadal Thiem | Williams Pliskova streaming video e tv | orario delle

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (4 Settembre) : Sarà un martedì tutto dedicato ai quarti di finale agli US Open 2018. Si comincia con i match della parte alta nel tabellone maschile e femminile. Ad aprire il programma sarà la campionessa in carica Sloane Stephens, che attende la lettone Anastasija Sevastova, per la terza volta consecutiva tra le migliori otto a New York. Il secondo match femminile di giornata vede di fronte Serena Williams e Karolina Pliskova. Una sfida molto attesa con ...

US Open 2018 : Djokovic ai quarti - battuti Sousa e il grande caldo : Il 33enne di Augsburg, che al terzo turno aveva imposto l'alt al più giovane connazionale Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del tabellone, neppure al quinto tentativo è riuscito a guadagnare un ...

US Open 2018 : si chiudono gli ottavi di finale. Federer e Djokovic a caccia del quarto contro in una giornata potenzialmente spettacolare : La seconda settimana degli US Open 2018 si apre con il completamento degli ottavi di finale sia per gli uomini che per le donne. A livello qualitativo, quella che inizierà nel pomeriggio potrebbe essere la migliore giornata del torneo in senso assoluto, per il livello degli incontri che si disputeranno e per le tante implicazioni connesse. Sull’Arthur Ashe Stadium, Novak Djokovic nella sessione diurna e Roger Federer nella sessione serale ...

US Open 2018 : John Isner torna ai quarti e l’America sogna con il suo gigante : 25 Agosto 2003. Quel giorno Andy Roddick batteva in tre set Juan Carlos Ferrero e conquistava gli US Open. Quella però è anche l’ultima vittoria di un tennista americano in un torneo del Grande Slam e sono passati addirittura quindici anni senza successi a stelle e strisce. Il pubblico di New York, però, quest’anno sta cominciando a sognare che questo tabù possa essere finalmente cancellato ed il merito è tutto di John Isner, che ...

US Open 2018 : finalmente Thiem sul cemento. Avanti Nadal senza brillare - Del Potro e Isner : Si sono giocati i primi quattro ottavi di finale maschili degli US Open 2018: a Flushing Meadows c’è ancora vita per il tennis americano, portato Avanti da John Isner. Chi, però, ha segnato davvero la giornata è stato Dominic Thiem, che ha messo in piedi in un giorno tutto ciò che non gli era riuscito nel corso delle ultime due stagioni da big ormai affermato della scena tennistica mondiale. Va Avanti, ma senza brillare granché, Nadal, ...

US Open 2018 : i risultati di domenica 2 ottobre del tabellone femminile. Williams perde un set - ma vai ai quarti. Ok anche Stephens : Primi ottavi di finale nel tabellone femminile degli US Open. Serena Williams perde il primo set del suo torneo, ma si qualifica comunque per i quarti dopo aver sconfitto l’estone Kaia Kanepi, che al primo turno era stata capace di eliminare la numero uno del mondo Simona Halep. L’americana, che è probabilmente la grande favorita per la vittoria finale, affronterà ora la ceca Karolina Pliskova, che si conferma in ottima forma e che ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (lunedì 3 settembre). Come vedere le partite in tv : Si apre la seconda settimana degli US Open 2018: il secondo lunedì del torneo offre la seconda metà degli ottavi di finale maschili e femminili, segnatamente quelli della parte bassa. Scopriremo oggi se Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno nel quarto di finale che tutti hanno pronosticato e atteso fin dalla compilazione del tabellone, ma vale la pena vedere anche i due incontri maschili sul Louis Armstrong Stadium, non privi di gioco ...