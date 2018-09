Università | al via test per Veterinaria

Università : via a test per accesso : ANSA, ROMA, 4 SET - Sono iniziati oggi i test di accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2018-2019. La data odierna è stata fissata per il test ...

Dino Giarrusso - l’ex inviato delle Iene in staff ministero Istruzione : “Dirigerà l’osservatorio sui concorsi universitari” : L’ex inviato de Le Iene ed ex candidato M5s alle Politiche Dino Giarrusso è uno dei nuovi collaboratori del sottosegretario all’Istruzione M5s Lorenzo Fioramonti. “Oltre che svolgere il ruolo di manager della comunicazione”, ha annunciato il professore con un post su Facebook, “e mantenere i rapporti istituzionali tra il mio ufficio, il Parlamento e gli altri ministeri, Dino dirigerà il nostro ...

Università. Lex summer school : al via l'XI edizione nella sede di Giurisprudenza a Ravenna : In questo modo anche un semplice cittadino potrà partecipare al processo democratico e monitorare le attività della politica'. In particolare la Scuola insegna ad utilizzare due standard XML globali, ...

Test d'ingresso Medicina 2018 : al via oggi/ Università - si comincia alle 11 : le valutazioni e i punteggi : Università, Test d'ingresso 2018: si parte oggi alle 11. Boom di candidati alla facoltà di Medicina e numero di posti in aumento: i metodi di valutazione e i punteggi. Non è certo la prima volta che diversi studenti (non tutti, va detto, le categorie sono comunque ben distinte) chiedono l’abolizione del numero chiuso di accesso all’Università: ovvio che i Test d’ingresso sono il momento privilegiato dell’anno per manifestare tale dissenso e ...

Università - al via i test d'ingresso : a Medicina entra uno su 6 : Roma, 4 set., askanews, - Al via oggi i test per l'accesso ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 2018/2019: si inizia con Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi ...

Professore universitario a Helsinki - “Mi hanno preferito a una candidata interna. Ho promesso di non andare più via” : “Ricordo il giorno in cui sono partito, lo ricordo bene. Avevo 24 anni, era agosto. Abbracciavo mio fratello ed ero triste. Entrambi sapevamo che non sarei più tornato a Napoli. Non era un arrivederci. Era un addio all’Italia”. Vincenzo Cerullo è nato nel 1974 a Melito, in provincia di Napoli, “vicino Scampia”, sorride. Dopo la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche a Napoli, una specialistica a Houston e la fondazione di ...

Anche uno spazio per madri e padri studenti al Campus universitario del Pionta. Al via le immatricolazioni : ...di laurea triennale per le professioni sanitarie di Fisioterapista Infermiere Tecnico di laboratorio biomedico Corsi di laurea triennale in teledidattica Economia ...

Università per Stranieri - nuovo corso di laurea in Made in Italy. Paciullo : 'Promuoviamo l'identità umbra e italiana' : ... per mettere a frutto i plus che la nostra regione e il nostro Paese possono offrire e rafforzarne la capacità attrattiva e l'originalità, bisogna costruirci attorno "cultura" e "scienza". Essere ...

Ianua Summer School : al via l'edizione 2018 con i migliori 250 universitari di Genova : In base alla nostra esperienza, i ragazzi in genere apprezzano molto questo avvicinamento al mondo dell'impresa, primi contatti che poi hanno portato anche a tirocini, stage e tesi nella nostra ...

Sviluppo sostenibile : a settembre prende il via la Summer School all’Università di Siena : La prima edizione della “Summer School on Sustainable Development” si terrà all’Università di Siena dal 10 al 21 settembre prossimi. La scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Sustainable Development Solutions Network Italia e del Mediterraneo, Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese. ...