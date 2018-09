Università | al via i test d' ingresso | a Medicina entra uno su 6

TEST D'INGRESSO 2018 A MEDICINA : AL VIA DOMANI/ Università - boom di candidati : ma ce la farà solo uno su 6... : Università, TEST D'INGRESSO 2018: si parte DOMANI. boom di candidati alla facoltà di MEDICINA e numero di posti in aumento, ma a Veterinaria le prove più selettive.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:09:00 GMT)

Violenta rissa su viale dell'Università a Lecce - in piena notte volano anche le o-bike - : Una maxi rissa è andata di scena intorno alla mezzanotte appena trascorsa. Teatro dei fatti è stato viale dell'Università a Lecce , nei pressi di Porta Rudiae. Qui, quando la città è nel pieno della ...

Professore universitario a Helsinki - “Mi hanno preferito a una candidata interna. Ho promesso di non andare più via” : “Ricordo il giorno in cui sono partito, lo ricordo bene. Avevo 24 anni, era agosto. Abbracciavo mio fratello ed ero triste. Entrambi sapevamo che non sarei più tornato a Napoli. Non era un arrivederci. Era un addio all’Italia”. Vincenzo Cerullo è nato nel 1974 a Melito, in provincia di Napoli, “vicino Scampia”, sorride. Dopo la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche a Napoli, una specialistica a Houston e la fondazione di ...

Anche uno spazio per madri e padri studenti al Campus universitario del Pionta. Al via le immatricolazioni : ...di laurea triennale per le professioni sanitarie di Fisioterapista Infermiere Tecnico di laboratorio biomedico Corsi di laurea triennale in teledidattica Economia ...

Università per Stranieri - nuovo corso di laurea in Made in Italy. Paciullo : 'Promuoviamo l'identità umbra e italiana' : ... per mettere a frutto i plus che la nostra regione e il nostro Paese possono offrire e rafforzarne la capacità attrattiva e l'originalità, bisogna costruirci attorno "cultura" e "scienza". Essere ...

Ianua Summer School : al via l'edizione 2018 con i migliori 250 universitari di Genova : In base alla nostra esperienza, i ragazzi in genere apprezzano molto questo avvicinamento al mondo dell'impresa, primi contatti che poi hanno portato anche a tirocini, stage e tesi nella nostra ...

Sviluppo sostenibile : a settembre prende il via la Summer School all’Università di Siena : La prima edizione della “Summer School on Sustainable Development” si terrà all’Università di Siena dal 10 al 21 settembre prossimi. La scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), in collaborazione con Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, Sustainable Development Solutions Network Italia e del Mediterraneo, Santa Chiara Lab dell’Ateneo senese. ...

Allo Iuss di Pavia al via la settimana dell'orientamento universitario : La settimana si chiuderà con la consegna del Premio Luigi Orsenigo, in memoria del professore ordinario di Economia dell'innovazione Allo Iuss dal 2011 al 2018, nonché coordinatore dei corsi ordinari ...

Università di Udine - immatricolazioni al via : ... le triennali in Economia aziendale, Banca e finanza ed Economia e commercio; le triennali in Biotecnologie e Scienze motorie e la magistrale in Scienza dello sport; le triennali in Lingue e ...

Trump archivia la diversità forzata nelle Università statunitensi : Decenni di 'discriminazioni positive', teorizzate negli anni Sessanta proprio dalle avanguardie progressiste del mondo accademico statunitense, hanno reso i campus universitari ambienti votati alla ...

Test Medicina 2018/ Oggi via alle iscrizioni su Universitaly : esame il 4 settembre - disponibili quasi 10 mila : Test Medicina 2018, Oggi via alle iscrizioni su Universitaly: scadenza e data esame, i posti disponibili per gli aspiranti medici. Le ultime notizie: graduatoria e scorrimenti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:51:00 GMT)