UNICEF | il futuro dei bambini minacciato da fenomeni meteo estremi

(Di martedì 4 settembre 2018) Secondo l’, ildeiè sempre piùdaicome inondazioni, incendi, ondate di calore e siccità. Le inondazioni in India, gli incendi negli Stati Uniti, le ondate di calore e la conseguente siccità aggravano le situazioni di crisi umanitaria “di cui ipagano il prezzo più alto“, ha dichiarato Ted Chaiban, direttore. Iclimaticipossono contribuire a diffondere malaria e malnutrizione che costituiscono le principali cause di morte nei: si teme che le Nazioni Unite non siano in grado di fornire una risposta umanitaria adeguata per la salute deinel mondo. Per tale motivo, spiega Chaiban “i governi e la comunità internazionale devono adottare misure concrete per proteggere l’avvenire dell’infanzia e i loro diritti“. L'articolo: ildei ...