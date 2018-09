Una scuola antisismica a Casacalenda | dal 10 settembre al via l' ultima fase dei lavori

Rientro a scuola : Una mamma su 3 teme la presenza di insetti per i rischi alla salute dei figli : Settembre è sinonimo di Rientro a scuola e lo squillo della campanella significa ritornare a quella routine fatta di compiti, riunioni con gli insegnanti, corsi sportivi pomeridiani e impegni familiari. A complicare le cose ci sono vecchie e nuove preoccupazioni, ad esempio quelle legate all’igiene e alla presenza di infestanti nei luoghi abitualmente frequentati dai propri figli. Questo uno dei temi indagati nel corso di una recente ricerca ...

Amazon “Ritorno a Scuola” : tutta Una scusa per fare offerte e sconti! : Se prima la fila nella cartoleria del quartiere era d’obbligo, da un po’ di tempo le cose sono cambiate e sono sempre più gli studenti ed i genitori che si affidano ad Internet per il famigerato ritorno a scuola o, come piace dire ad Amazon, per il “Back to School“! Ma cos’ha di speciale questa promozione? Ve lo spieghiamo subito! Questa promo Amazon è davvero incredibile poiché è l’unica che in pochi click vi ...

La scuola al via senza prof - ma la soluzione non è Una sanatoria : L’anno scolastico non parte sotto i migliori auspici. Difficilmente, alla prima campanella, gli studenti vedranno tutti gli insegnanti al loro posto e destinati a rimanere sulla cattedra per tutto l’anno. ...

Itinerari scuola città : otto dalle biblioteche comUnali : ... dal piacere della lettura all'educazione alla cittadinanza passando per i social network, per ogni livello d'età, rivolti alle scuole dai nidi alle superiori MODENA Dalla scienza alla musica, dalla ...

Scuola : alternanza e formazione dei docenti - ovvero Una visione di società e di paese : Vorrei attivare un confronto. Difficile ma necessario. Su due temi: l'alternanza Scuola-lavoro e la formazione e selezione dei docenti. Più in generale sulla Scuola. Il gancio sono le prime dichiarazioni, confuse, ma forse no, che leggo da più parti rilasciate dal Ministro.Parto da una premessa: io difendo strenuamente l'alternanza Scuola-lavoro, come difendo strenuamente la riforma della formazione e selezione dei docenti appena ...

Trapani - raid vandalico in Una scuola : rubato il busto dedicato alle vittime di Pizzolungo : Un gravissimo atto vandalico ed un furto in una scuola di Trapani. Ancora più vergognoso alla luce di ciò che è stato sottratto dall'atrio dell'istituto. Il busto di bronzo raffigurante la signora Barbara Rizzo ed i suoi figli, i gemelli Giuseppe e Salvatore Asta è stato rubato. Si tratta delle tre vittime innocenti del fallito attentato al giudice Carlo Palermo, la strage mafiosa di Pizzolungo commessa il 2 aprile del 1985. Nella notte tra ...

Violenza su Una turista a Rimini - indagati due allievi di scuola di Polizia di Brescia : Due giovani, di 21 e 23 anni, indagati con l'accusa di Violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. I due ragazzi, studenti della scuola per allievi agenti di Polizia di Brescia sono ...

Rimini - violenza sessuale su Una turista tedesca : denunciati due allievi della Scuola di polizia : Due allievi della Scuola di polizia di Brescia sono indagati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca. Lo stupro è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio nella camera di un hotel di Rimini. Poche ore dopo i due, 21 e 23 anni, sonon stati idenfiticati dagli uomini della squadra mobile riminese. Gli accertamenti si sono prolungati fino a tarda notte alla presenza del sostituto procuratore Davide Ercolani, in ...

Insegnamento della storia dell'arte a scuola - i pentastellati ripresentano Una proposta di legge : Poiché siamo convinti che alla cultura debba essere riservata la stessa importanza dell'economia, della sanità, della sicurezza, della giustizia e dell'istruzione, riteniamo necessario intervenire al ...

Sparatoria vicino a Una scuola in California : ucciso un 16enne - : Un altro ragazzo, di 18 anni, si trova in gravi condizioni. Lo scontro a fuoco, avvenuto vicino a un istituto superiore di Fairfield, sarebbe legato a uno scontro tra bande rivali. Arrestati due ...

Una firma per l'educazione civica a scuola : l'educazione alla cittadinanza può aiutare a ricostruire un senso di cittadinanza oggi smarrito: la politica urlata, la banalizzazione dei problemi complessi, i social network che sono catalizzatori ...

Orso fa irruzione in Una scuola e viene ucciso LA FOTOSEQUENZA : Un Orso bruno ha scavalcato la recinzione ed è entrato nel cortile di una scuola di Csikszereda, in Romania. L'Orso ha fatto irruzione in diverse case e avrebbe anche ucciso una capra. Alla fine l'...

Scuola : meno bocciati - ma aumentano gli studenti che devono recuperare almeno Una materia : meno bocciati agli scrutini di giugno nella Scuola secondaria di II grado, ma sono in aumento gli studenti che devono recuperare almeno una insufficienza per essere ammessi alla classe successiva. In Sardegna e in Lombardia i picchi di rimandati. In crescita invece i promossi nel l primo ciclo. Lo comunica il Miur.Continua a leggere

Terremoto : a Leonessa pronta Una nuova scuola antisismica : A Leonessa, uno dei comuni del Reatino colpiti dal sisma dell’agosto 2016, è tutto pronto per l’apertura della nuova scuola antisismica. L’edificio scolastico sarà inaugurato e intitolato il 23 agosto, alle 11, dal sindaco Paolo Trancassini, dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e dal Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione, Paola De Micheli. “Il 23 agosto – dichiara in una nota il ...