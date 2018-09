Una indagine fotografica sulle tecnologie che rappresentarono l' avanguardia

La Fifa chiude il caso Modric - nessUna indagine : Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric . La federazione internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una lettera ...

Fifa chiude caso Modric - nessUna indagine : MILANO, 03 SET - Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, ...

Inter - la Fifa chiude il caso Modric : 'NessUna indagine' : MILANO - Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric . La federazione Internazionale - fa sapere la società nerazzurra - ha infatti confermato, tramite una ...

Inter - nessUna indagine della FIFA per il caso Modric : Il massimo organismo calcistico mondiale non ha proseguito con alcuna indagine sul caso dell'estate dopo la denuncia da parte del Real Madrid. L'articolo Inter, nessuna indagine della FIFA per il caso Modric è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Antitrust ha aperto Una indagine su Sky e Dazn : L'antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky Italia e Dazn. Nel mirino sono finite Perform Investment Limited e Perform Media Services - società cui fa capo la piattaforma di streaming che trasmette tre partite ...

L'Antitrust ha aperto Una indagine su Sky e Dazn : L'Antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni ...

L'Antitrust ha aperto Una indagine su Sky e Dazn : L'antitrust ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Sky Italia e Dazn. Nel mirino sono finite Perform Investment Limited e Perform Media Services - società cui fa capo la piattaforma di streaming che trasmette tre partite ...

Matteo Salvini indagato - come funziona il tribUnale dei ministri : che fine può fare l'indagine sulla Diciotti : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro dell'Interno Matteo Salvini per sequestro di persona dopo il divieto di sbarco dalla nave Diciotti, ma ...

Asia Argento accusata di molestie - la polizia di Los Angeles : “NessUna indagine aperta” : Asia Argento non è indagata per le accuse di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne. Lo ha riferito la polizia a Afp dopo che il New York Times ha pubblicato la notizia di un accordo da 380mila dollari fra l’attrice e il collega Jimmy Bennett, con cui avrebbe avuto un incontro intimo nel 2013, quando lui era ancora minorenne. Una portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha detto che al momento non esiste ...

La polizia Americana : "NessUna indagine contro Asia Argento - ma ci saranno approfondimenti" : Dopo l'indiscrezione del New York Times, nel quale si parlava di un accordo da 380mila dollari fra Asia Argento e il collega Jimmy Bennett per evitare una causa multimilionaria per danni emotivi e finanziari subiti dopo un rapporto sessuale del maggio 2013, anche la polizia di Los Angeles è intervenuta sulla bufare che ha colpito l'attrice.Le mosse della polizia di Los AngelesUna portavoce del dipartimento dello sceriffo della contea di Los ...

JIMMY BENNETT : “VIOLENTATO DA ASIA ARGENTO”/ Ultime notizie : "Non verrà aperta alcUna indagine" : JIMMY BENNETT, giovane attore e musicista rock accusa ASIA Argento di violenza sessuale: le rispettive difese avrebbero raggiunto un accordo da 380mila dollari.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 22:32:00 GMT)

CHICAGO P.D. 4/ Anticipazioni 24 luglio : Voight sospettato - la squadra alla prese con Una nuova indagine : CHICAGO P.D 4, Anticipazioni 24 luglio: la serie torna in onda su Italia 1 con tantissimi colpi di scena. Hank Voight nei guai? sospettato di aver ucciso l'assassino del figlio.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Trump : “Per Putin l’indagine sul Russiagate è Una vergogna” : Trump: “Per Putin l’indagine sul Russiagate è una vergogna” Trump: “Per Putin l’indagine sul Russiagate è una vergogna” Continua a leggere L'articolo Trump: “Per Putin l’indagine sul Russiagate è una vergogna” proviene da NewsGo.

"Non azzardatevi!" : dalla Cisl Una nuova indagine - preoccupante - sulla ludopatia : ... ma individuale - non è facile individuare i confini tra un gioco 'responsabile' ed una dipendenza vera e propria, il 'gap' ha contorni molto sfumati - c'è tutto un 'mondo' che è difficile da ...