Un look alla Edna Mode

Chiara Ferragni sposa - con look da principessa (e il messy bun alla Meghan) : Chiara è ufficialmente la signora #TheFerragnez. La coppia più guardata del momento ha detto il fatidico sì. Il sogno è diventato realtà, la sposa social, l’influencer italiana che ha creato un vero e proprio impero, per sé e per i suoi, fatto dal suo business e dalla sua vita privata e lavorativa, è arrivata alla Dimora delle Balze a Noto come una vera principessa. In abito accollato in pizzo, firmato Maria Grazia Chiuri per Dior e un ...

Matrimonio Ferragni-Fedez - i look degli invitati alla festa pre-nozze : Ormai manca solo una manciata di ore al Matrimonio italiano più atteso dell’anno: Chiara Ferragni e Fedez convoleranno a nozze oggi a Noto, in Sicilia, dove sino a poco fa si sono protratti anche i festeggiamenti notturni pre-wedding. Il party ha avuto come cornice Palazzo Nicolaci, edificio storico barocco abbellito ulteriormente da luci, peluche e dettagli ornamentali vari per rendere la perfetta location in celebrazione dell’amore ...

“Super sexy”. C’è pure Elisa Isoardi alla Mostra di Venezia : che look! : C’era anche Elisa Isoardi alla serata inaugurale della Mostra del Cinema di Venezia. La conduttrice televisiva prossima al debutto con ‘La prova del cuoco’ che fu di Antonella Clerici e compagna di Matteo Salvini era una degli ospiti della cerimonia d’apertura. È arrivata al Lido e sfilato da sola sul red carpet per poi ricongiungersi con il vicepremier e ministro dell’Interno, arrivato in serata a Venezia e ...

Emily Ratajkowski è sempre più bella e accattivante : ecco le FOTO del look alla Jackie Kennedy : 1/9 ...

Cristiano Ronaldo - primo allenamento alla Juve/ Video - ultime notizie : il look di CR7 nel debutto a Continassa : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. ultime notizie: oggi il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero, alle 15 alla Continassa con altri reduci dai Mondiali(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Mara Venier new look - il mistero del taglio di capelli alla Carrà su Instagram : ' Nooooo mi ha tagliato i capelli.... caschetto come la Carrà '. Inizio così il nuovo post video di Mara Venier su Instagram. Un video divertente in cui la signora della televisione italiana è seduta ...

Penelope Cruz - dalle passerelle alla vita quotidiana : ecco la pagella dei look! : Personalmente adoro Penelope Cruz. Non tanto per una questione di stile (anche se mi piace), quanto per il fatto che è piccolina, con l’aria dolce, ma con un carattere da leonessa e una decisione da caterpillar! Per quanto riguarda i suoi look, si distingue sempre per sobrietà ed eleganza. Non ostenta mai, non esagera mai e sa valorizzarsi, anche per quanto riguarda il make up. Vediamo allora la mia pagella di alcuni dei suoi look più ...

Hair look firmati ghd alla settimana dell’Alta Moda di Parigi [GALLERY] : ghd firma gli Hair look del fashion show di Peter Dundas alla settimana dell’Alta Moda di Parigi ghd ha firmato gli Hair look del fashion show di Peter Dundas di questa mattina alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. Eugene Souleiman, Hairstylist di fama internazionale e ambassador nei backstage Moda più importanti per il brand leader di Hair tool, ha ideato e realizzato le acconciature ultrafemminili che hanno accompagnato le creazioni ...