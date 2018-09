Un immigrato mi ha stuprata Orrore per una 74enne in casa

ilgiornale

(Di martedì 4 settembre 2018) "Sono statada un". La voce strozzata e ancora intrisa dell'subito. Quella appena passata è stata, per una vedovadi Castel Volturno, una notte di violenze e paura. Secondo quanto ha denunciato alla polizia, sarebbe stata infatti violentata da uno straniero. "La violenza sessuale sembra essere diventata una moda - denuncia il presidente del Libero Sindacato di Polizia (Li.Si.Po.), Antonio de Lieto, - è necessario intervenire senza lungaggini ed al riguardo per il reato di abuso di violenza sessuale, a nostro avviso, sarebbe opportuno prevedere una pena esemplare: la castrazione chimica senza se e senza ma".Dopo il brutale stupro nel suo appartamento a Pescopagano Castel Volturno, come ricostruisce il Messaggero, la vedova era in forte stato confusionale ma è riuscita comunque a telefonare al 113. Una volta soccorsa, è stata portato d'urgenza in ospedale ...