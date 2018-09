Un giorno nella «fabbrica» degli aerei

La tassa di soggiorno in Italia : ecco la mappa nella nostra penisola : Liligo pubblica una ricerca che analizza nel dettaglio il panorama Italiano delle tasse turistiche: il costo medio più basso per la tassa di soggiorno si registra nel Sud Italia, dove l’importo è di circa 1,70 € a notte per persona, segue il Nord con 1,80 € e chiude, con un importo leggermente superiore, il Centro del Paese con circa 1,90 €. La tassa turistica, o tassa di soggiorno, è un’imposta richiesta ai viaggiatori che soggiornano presso ...

Serena Grandi perseguitata dall'ex fidanzato : 'Vivo ogni giorno nella paura' : Serena Grandi terrorizzata dall'ex compagno Luca Iacomoni :'La nostra relazione è finita da un anno, ma lui non demorde - racconta l'attrice in un'intervista esclusiva rilasciata a Tgcom24 -. La ...

Bongiorno : 450mila assunzioni nella P.A. : 23.25 Il governo punta ad assumere nella Pubblica amministrazione 450 mila persone nel prossimo triennio. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno a Zapping su Radio1 spiegando che si tratta della "stima sul turn over al 100%". "Escludo di fare infornate generalizzate -ha spiegato- le assunzioni sono mirate. Vorrei anticipare le assunzioni al 2019 ma sono quelle del triennio".

SNCF Francia - difficoltà per qualche giorno nella stazione di Marsiglia per lo svio di un TGV : Teleborsa, - Solo tra alcuni giorni il ritorno alla piena normalità della circolazione ferroviaria nella stazione di Marsiglia-Saint Charles a seguito dello "svio" di un TGV francese di SNCF appunto ...

SNCF Francia - "difficoltà" per qualche giorno nella stazione di Marsiglia per lo "svio" di un TGV : Solo tra alcuni giorni il ritorno alla piena normalità della circolazione ferroviaria nella stazione di Marsiglia-Saint Charles a seguito dello "svio" di un TGV francese di SNCF appunto della linea ...

Il ministro Bongiorno promette di assumere 450mila persone nella pubblica amministrazione entro il 2019 : Il ministro della pubblica amministrazione spiega di voler anticipare lo sblocco totale del turn-over dei dipendenti pubblici, per un piano che prevede un totale di 450mila assunzioni entro il 2019: "Se continuiamo a tagliare la pubblica amministrazione, che è il cuore del Paese è chiaro che non funzionano i servizi e che nessuno viene ad investire in un paese paralizzato".Continua a leggere

Roma - nudi nella fontana di piazza Venezia. La goliardata in pieno giorno sotto gli occhi dei turisti : Il blog “Roma fa schifo” che da tempo denuncia le situazioni di degrado che affliggono la Capitale, ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria a piazza Venezia. Il video è stato girato nella giornata di domenica e diffuso nelle scorse ore. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori ...

Caterina Balivo - paura nella notte/ Foto - cosa è successo? “Dico grazie alla vita - un giorno vi racconterò…” : Caterina Balivo, paura nella notte: misterioso messaggio su Instagram fa preoccupare i fan. La conduttrice ringrazia la vita e promette di raccontare presto tutto.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:44:00 GMT)

Santa Giovanna Francesca/ Santo del giorno - il 12 agosto : il cammino votato alla santità nella cura dei malati : Si festeggia oggi, 12 agosto, Santa Giovanna Francesca: rimasta vedova, scelse di consacrare la sua vita al signore aiutando i malati e gli emarginati. Dal suo esempio nacquero... (Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 05:02:00 GMT)

E' il giorno dell'addio a Roberta : il funerale nella chiesa di Viciomaggio : Si svolgono oggi, domenica 5 maggio, i funerali di Roberta Basagni coniugata Bidini scomparsa mercoledì 1° agosto all'età di 54 anni dopo un incidente stradale sul raccordo Arezzo-Battifolle, a pochi ...

Roma - la sentinella della droga racconta lo spaccio a Tor Bella Monaca : 'Per i pusher 100 euro al giorno' : Turni da 7 ore e mezza, come un vero lavoratore subordinato e una paga di tutto rispetto: 80 euro al giorno per avvisare i pusher di Tor Bella Monaca dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sembrava un ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : ... domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero . Una freddezza glaciale nei ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

Giordano e Nilufar - confessione : il giorno della scelta di corsa nella stanza da letto : A due mesi dalla scelta a Uomini e donne, la coppia Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sembra sempre più affiatata e unita, come testimoniano anche i numerosi scatti che i due postano sui loro profili social. Su Instagram l'ex corteggiatore si è lasciato andare ad una piccante confessione in risposta ad una domanda rivoltagli da una follower, svelando un particolare ancora sconosciuto ai numerosissimi fan della coppia e facendo intuire che tra ...