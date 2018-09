Un fronte unico progressista in Europa | per l’Europa

huffingtonpost

(Di martedì 4 settembre 2018) I nazionalpopulisti vogliono far saltare l'e l'Italia sarà l'epicentro di questo terremoto. Questa è la posta in gioco rispetto alla quale dobbiamo darci una strategia politica per il bene dell'Italia e dell'.Chi non accetta o non capisce questa premessa rischia di agevolare i nazionalpopulisti. Chi sono? Marine Le Pen, Viktor Orban, Matteo Salvini, Frauke Petry e Steve Bannon, l'ideologo dell'alt-right americana, che ha trasferito a Bruxelles i suoi uffici.Questi estremisti, figli della post-democrazia e della crisi dell'antifascismo, governano ormai paesi importanti come l'Italia, l'Austria, l'Ungheria, la Polonia e puntano al cuore dell'. Viktor Orban è un grande elettore del Partito popolare europeo a cui è concesso di violare i trattati e i diritti umani. La sua venuta a Milano ha avuto un chiaro intento: convincere Matteo Salvini a ...