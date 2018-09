Ucciso a Diamante davanti alla disco | indagato un minorenne per rissa

Diamante - omicidio Francesco Augieri : 19enne confessa/ Ultime notizie : accoltellato e Ucciso per futili motivi : Diamante, omicidio Francesco Augieri: 19enne si costituisce in carcere a Napoli. Il 23enne fu accoltellato ed ucciso per futili motivi, per difendere un amico.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:07:00 GMT)